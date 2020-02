De rugbyers van Frankrijk hebben zondag voor een stunt gezorgd bij de Six Nations. De Fransen wonnen in Parijs met 24-17 van vicewereldkampioen Engeland.

Frankrijk schoot uit de startblokken en stond mede door try's van Vincent Rattez en Charles Ollivon na twintig minuten al op een 17-0-voorsprong tegen Engeland. Dat was tevens de ruststand.

In het begin van de tweede helft liep Frankrijk zelfs uit naar 24-0 (onder meer een nieuwe try van Ollivon). Engeland leek vernederd te worden, maar knokte zich in de laatste 25 minuten nog terug. Jonny May drukte twee try's, maar het was niet genoeg om voor een sensationele comeback te zorgen: 24-17.

De overwinning van Frankrijk mag gezien worden als een verrassing, want recordwinnaar Engeland geldt als topfavoriet voor het winnen van de Six Nations. Omdat Engeland met 'slechts' zeven punten verschil verloor, houdt het land wel een bonuspunt over.

Frankrijk stond bij rust al met 17-0 voor tegen Engeland. (Foto: Pro Shots)

Engeland-Frankrijk ging op WK niet door

In november moest Engeland de wereldtitel aan Zuid-Afrika laten. De finale ging met 12-32 naar de 'Springboks'. Frankrijk werd in de kwartfinales uitgeschakeld door Wales (19-20).

Engeland en Frankrijk zaten toen bij elkaar in de groepsfase, maar hun onderlinge groepswedstrijd in Japan ging niet door vanwege orkaan Hagibis.

Eerder in de Six Nations won titelverdediger Wales zonder een punt tegen te krijgen van Italië (42-0) en was Ierland te sterk voor Schotland: 19-12. De Six Nations is de jaarlijkse en zeer prestigieuze strijd tussen zes Europese landen. Alle landen spelen tussen dit weekend en 16 maart één keer tegen elkaar.