Joost Luiten heeft zich op de slotdag van de Saudi International nauwelijks kunnen verbeteren. De 34-jarige golfer eindigde bij het golftoernooi in Saoedi-Arabië op de gedeelde 44e plaats.

Luiten liep zondag een ronde van zeventig slagen en sloot het toernooi daarmee af met een totaal van 280 (level par). Het leverde hem drie plaatsen winst op in de stand.

De Bleiswijker begon nog sterk met birdies op de vijfde en negende hole, maar gaf met drie bogeys in het tweede deel die goede uitgangspositie uit handen. Een birdie op de laatste hole bracht daar weinig verandering meer in.

"Ik heb te veel echte missers geslagen", toonde Luiten zich tegen Golf.nl kritisch over zijn vertoonde spel. "Ook drives en dan is het ineens een lastig baantje. Mijn spel is gewoon niet scherp genoeg en vooral te wisselvallig."

Noord-Ier McDowell wint toernooi

Luiten kende donderdag nog een sterke openingsronde (67 slagen) op de Royal Greens Golf & Country Club. Hij sloot de eerste dag af op een gedeelde veertiende plaats, maar kon die goede lijn op vrijdag (72) en zaterdag (71) niet doortrekken.

De andere Nederlandse deelnemer, Darius van Driel, haalde de cut niet. Hij bleef met een score van drie boven par steken op de gedeelde 88e plaats en mocht daardoor in het weekend niet meer in actie komen.

Het toernooi werd gewonnen door Graeme McDowell. De Noord-Ier bleef met een score van 268 (-12) de Amerikaan Dustin Johnson twee slagen voor.