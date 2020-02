De Nederlandse hockeyers hebben zaterdag ook hun tweede wedstrijd tegen Spanje in de Pro League gewonnen. De ploeg van bondscoach Max Caldas zegevierde in Valencia met 2-4.

De score werd pas vlak voor rust geopend door Oranje. Jip Janssen, die vrijdag in het eerste duel met Spanje (3-4-zege) een hattrick maakte, vond het doel uit een strafcorner. Kort na de hervatting verdubbelde Thierry Brinkman de marge.

Spanje bracht de spanning terug via een strafcorner van Marc Mirallas, maar kort daarna breidden Mink van der Weerden (strafcorner) en Bjorn Kellerman de voorsprong van de bezoekers weer uit. Ricardo Sánchez bepaalde de eindstand.

Vrijdag boekte Nederland tegen Spanje zijn eerste overwinning van dit seizoen in de Pro League. Eerder werd er twee keer niet van India gewonnen (5-2-nederlaag en 3-3-gelijkspel). Bij het gelijkspel tegen India gingen wel de shoot-outs voor het bonuspunt verloren.

Oranje staat nu op de tweede plaats

Oranje staat na vier duels met zeven punten op de tweede plaats (van in totaal negen landen). Alleen België heeft meer punten. De wereldkampioen verzamelde in zijn eerste drie wedstrijden acht punten.

Over twee weken spelen de Nederlandse hockeyers hun eerstvolgende wedstrijd in de Pro League in Buenos Aires tegen Argentinië. Verder doen Duitsland, Australië, Groot-Brittannië en Nieuw-Zeeland mee aan de landencompetitie.

De Pro League is een vrij nieuw toernooi in het hockey en geldt als vervanger van de Hockey World League en de Champions Trophy. Vorig jaar veroverde Australië de titel en moest Nederland genoegen nemen met het brons.