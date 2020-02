Oud-atleten en verschillende bedrijven onderzoeken of het mogelijk is om de Olympische Spelen in 2032 naar Nederland te halen. In 1928 was ons land voor het laatst gastheer van het evenement.

"We weten dat er initiatieven zijn", bevestigt voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg van NOC*NSF de gesprekken over een mogelijk olympisch bid zaterdag in gesprek met het AD.

"Die initiatieven zullen er altijd zijn en dat vinden we fijn, want de droom om die Spelen in Nederland te organiseren is bij ons altijd levend. NOC*NSF geeft dan informatie over hoe het IOC uiteindelijk tot zijn keuze komt."

In 2012 ondernam Nederland al eens een poging om de Zomerspelen van 2028 te organiseren. Dat ging destijds niet door, omdat het kabinet het plan uit economisch oogpunt niet ondersteunde.

Van den Hoogenband: 'Ik geloof erin'

Pieter van den Hoogenband, die bij de Spelen van komende zomer in Tokio voor het eerst chef de mission van de Nederlandse ploeg is, denkt dat een plan om het evenement in 2032 naar Nederland te halen kan slagen.

"Ik geloof er wel in. Wij zouden dat als Nederland absoluut kunnen. Maar de timing is belangrijk. Kun je goed uitleggen wat de impact en de waarde van een Olympische Spelen is? Als er geen vertrouwen is vanuit de samenleving, moet je het niet doen", aldus de drievoudig olympisch kampioen.

Zelf is Van den Hoogenband nog niet betrokken bij de gesprekken. "Maar ik ken een aantal invloedrijke mensen die er hun tanden in zetten en daar heb ik vertrouwen in. Als ze me vragen om hulp, wil ik best meedenken of -praten."

De organisaties van de Zomerspelen in 2024 (Parijs) en Los Angeles (2028) zijn al vergeven. De organisator van het grootste sportevenement ter wereld wordt meestal zeven jaar van tevoren gekozen.