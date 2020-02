De basketballers van Los Angeles Lakers hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) de eerste wedstrijd sinds de dood van Kobe Bryant verloren. Portland Trail Blazers was in een emotionele avond met 119-127 te sterk voor de ploeg waarvoor de zondag overleden Bryant zijn hele loopbaan speelde.

De wedstrijd in het STAPLES Center in Los Angeles was één groot eerbetoon aan Bryant. Er waren optredens van verschillende artiesten en tijdens de warming-up droegen de Lakers shirts met rugnummers 8 en 24, de rugnummers waarmee Bryant speelde.

Vlak voor aanvang van de wedstrijd hield sterspeler LeBron James een emotionele speech. "We vieren hier vanavond het kind dat hier op zijn achttiende arriveerde en twintig jaar later met pensioen ging", zei James, die in 2008 en 2012 olympisch goud won met Bryant.

"Hij was als een broer voor mij. In mijn hele loopbaan deelden we de passie te willen winnen en de beste te zijn. Zolang mijn teamgenoten en ik nog basketbal spelen, zullen we de nalatenschap van Kobe in ere houden."

James noteerde tijdens het duel 22 punten, tien assists en acht rebounds. Damian Lillard had met 48 punten een groot aandeel in de zege van Portland Trail Blazers.

Bryant kwam om het leven bij helikoptercrash

Bryant kwam zondag op 41-jarige leeftijd om het leven bij een helikoptercrash in Calabasas, nabij Los Angeles in de Amerikaanse staat Californië. Ook de andere acht inzittenden, onder wie zijn dertienjarige dochter Gianna, overleefden het tragische ongeluk niet.

De Lakers zouden eigenlijk afgelopen dinsdag al in actie komen tegen stadgenoot Los Angeles Clippers, maar die wedstrijd werd uitgesteld.

Het STAPLES Center in Los Angeles was tot de nok toe gevuld voor de eerste wedstrijd van de Lakers sinds de dood van Kobe Bryant. (Foto: Pro Shots)