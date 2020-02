Met Kansas City Chiefs en San Francisco 49ers staan er zondag twee fascinerende teams in de 54e editie van de Super Bowl. Maar de finale van de American football-competitie NFL belooft vooral het nieuwste podium te worden waarop Chiefs-superster Patrick Mahomes mag toveren.

Met nog 23 seconden te gaan in de eerste helft van de halve finale van de play-offs tegen Tennessee Titans ziet Patrick Mahomes geen enkele teamgenoot vrijstaan en dus begint hij aan wat in Kansas City nu al 'The Run' wordt genoemd.

De 24-jarige quarterback (aanvalsleider) van de Chiefs beweegt naar links, ontwijkt verdedigers Derick Roberson en Rashaan Evans, houdt net zijn balans aan de zijlijn, rent door tackles van nog drie Titans en zet Kansas City door een touchdown (zes punten) op een 20-17-voorsprong.

"Dit is waarom ik hem 'Magic Mahomes' noem", lacht teamgenoot Travis Kelce na de wedstrijd (35-24-zege) die de Chiefs naar hun eerste Super Bowl in vijftig jaar leidt.

Mahomes zorgt voor ongekende reeks hoogtepunten

Mahomes schrijft geschiedenis sinds hij vorig seizoen werd gebombardeerd tot de startende quarterback van de Chiefs. Hij werd in 2018 pas de derde quarterback met vijftig touchdowns in één seizoen, na de levende legendes Peyton Manning en Tom Brady. Het leverde hem de prijs voor meest waardevolle speler (MVP) in de NFL op, op dat moment als de op een na jongste ooit.

Maar zijn statistieken, hoe duizelingwekkend ook, zijn niet de belangrijkste reden waarom Mahomes in de afgelopen twee jaar is uitgegroeid tot dé ster van de grootste sportcompetitie van de Verenigde Staten. Het is vooral de ongekende reeks aan spectaculaire acties die de Amerikaan zo populair heeft gemaakt:

4 oktober 2018, Denver Broncos-Kansas City Chiefs (23-27): Mahomes wijkt uit naar links omdat hij wordt opgejaagd door drie Broncos-verdedigers. Terwijl de rechtshandige quarterback wordt getackeld door Von Miller, gooit hij de bal met zijn linkerhand naar teamgenoot Tyreek Hill.

9 december 2018, Kansas City Chiefs-Baltimore Ravens (27-24): Een no look-pass in de NFL is bijna onmogelijk. Behalve voor Mahomes, die in het tweede kwart tegen de Ravens naar rechts kijkt en de bal naar links gooit. "Dit is krankzinnigste pass die ik ooit in een NFL-wedstrijd heb gezien", reageert oud-speler Nate Burleson op Twitter.

9 december 2018, Kansas City Chiefs-Baltimore Ravens (27-24): In het vierde kwart tegen de Ravens bewijst Mahomes dat hij de snelheid heeft om verdedigers te ontwijken, de intelligentie om altijd te weten naar wie hij kan passen en vooral de kracht in zijn arm om een bal over ruim 40 meter in armen van een teamgenoot te krijgen, terwijl hij naar rechts beweegt en naar links gooit.

6 oktober 2019, Kansas City Chiefs-Indianapolis Colts (13-19): Na een flink aantal ontwijkende manoeuvres gooit Mahomes de bal in volle sprint over 30 meter naar zijn teamgenoot Byron Pringle voor een touchdown. "Alleen Mahomes", zegt de legendarische commentator Al Michaels.

'Beste speler die ik ooit heb gezien'

Hoewel Mahomes in zijn eerste NFL-seizoen (2017) een jaar vanaf de bank moest toekijken omdat de zeer degelijke Alex Smith de voorkeur kreeg, was er bij de Chiefs nooit enige twijfel over de potentie van de zoon van voormalig Major League Baseball-werper Pat Mahomes.

"We wisten dat hij geweldig zou worden", vertelde Chiefs-hoofdcoach Andy Reid deze week. "Onze technisch directeur Brett Veach zei in 2016 (toen hij hem scoutte bij de universiteit Texas Tech, red.) al dat Patrick de beste speler is die hij ooit heeft gezien."

De stormachtige ontwikkeling van Mahomes werd dit seizoen even onderbroken door een knieblessure, die hem twee wedstrijden aan de kant hield en hem ook daarna nog leek te hinderen. Maar in de play-offs liet de MVP van 2018 er geen twijfel over bestaan wie momenteel de beste quarterback ter wereld is. In twee duels was Mahomes goed voor negen touchdowns.

"Hij is een superster in elke zin van het woord", zegt Robert Saleh, die als defensive coordinator van San Francisco 49ers een plan moet verzinnen om Mahomes zondag tegen te houden in de Super Bowl. "Het wordt heel lastig om hem af te stoppen."

Super Bowl LIV begint in de nacht van zondag op maandag rond 0.30 uur Nederlandse tijd. Het Amerikaanse volkslied wordt voor de wedstrijd gezongen door Demi Lovato, terwijl Jennifer Lopez en Shakira in de rust de halftime show zullen verzorgen.

Patrick Mahomes en Kansas City Chiefs zijn bij de bookmakers licht favoriet voor de Super Bowl. (Foto: Pro Shots)