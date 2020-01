De internationale atletiekbond World Athletics heeft vrijdag zijn regels over welke schoenen gebruikt mogen worden in wedstrijden flink aangepast. De Vaporfly van Nike wordt niet verboden, maar de 'wonderschoen' Alphafly wordt wel in de ban gedaan.

De nieuwe schoenen van Nike zorgen al maanden voor onrust in de atletiekwereld. World Athletics concludeert nu dat sommige nieuwe technologieën van de kledinggigant voor een te groot voordeel zorgen en dat de integriteit van de sport mogelijk in gevaar komt.

Volgens de nieuwe regels van de atletiekbond mag de zool van schoenen voor de wegatletiek per direct niet dikker zijn dan 40 millimeter en mag er nog maar één (verende) carbonplaat in zitten.

De Alphafly, een verbeterde versie van de Vaporfly waarmee de Keniaan Eliud Kipchoge in oktober als eerste atleet een marathon onder de twee uur liep, heeft drie carbonplaten. De Keniaanse Brigid Kosgei gebruikte in hetzelfde weekend ook een nu verboden schoen om het wereldrecord op de klassieke afstand te vermorzelen.

De nieuwe regels schrijven eveneens voor dat er vanaf 30 april alleen nog maar schoenen gebruikt mogen worden die al minimaal vier maanden voor iedereen beschikbaar zijn om in de winkel te kopen. Kipchoge en Kosgei liepen met prototypes.

De Vaporfly's worden door veel hardlopers - amateurs en profs - gebruikt. (Foto: Pro Shots)

'Schoenen moet niet voor oneerlijk voordeel zorgen'

Een nieuwe werkgroep van World Athletics zal verder onderzoek doen naar de schoenen. Volgens Nike loopt een atleet 4 procent efficiënter door de Vaporfly, vooral door de schokdemping door het materiaal in de zool en de carbonplaten.

"Het is niet onze taak om de schoenenmarkt te reguleren, maar het is wel onze plicht om ervoor te zorgen dat de schoenen die atleten in wedstrijden gebruiken niet voor een oneerlijk voordeel zorgen", zegt World Athletics-voorzitter Sebastian Coe.

"We vinden dat we in een olympisch jaar geen schoenen kunnen verbieden die al enkele jaren beschikbaar zijn (de Vaporfly werd in 2016 geïntroduceerd, red.), maar we kunnen wel het gebruik verbieden van schoenen die verdergaan dan de exemplaren die momenteel te koop zijn."

Coe benadrukt dat er verder onderzoek zal komen en dat de regels in de toekomst mogelijk nog strenger zullen worden. "Als er nieuw bewijs beschikbaar komt, houden we ons het recht voor om onze sport verder te beschermen."

Nike heeft nog niet gereageerd op de nieuwe regels van World Athletics.