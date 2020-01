In de nacht van donderdag op vrijdag vond de eerste NBA-wedstrijd in Los Angeles sinds het overlijden van Kobe Bryant plaats. De LA Clippers namen het tegen Sacramento Kings op in het STAPLES Center, het stadion waar Bryant bijna zijn hele carrière zijn thuiswedstrijden speelde voor de LA Lakers.

Voor het duel werd Bryant in het stadion geëerd met een video op de grote schermen. (Foto: Getty Images)

De shirts van Bryant met nummer 8 en 24 hingen in het STAPLES Center. (Foto: Getty Images)

In de kleedkamer van LA Clippers werd Bryant geëerd met speciale shirts. (Foto: Getty Images)

Ook de dochter van Bryant werd herdacht in het STAPLES Center. (Foto: Getty Images)

De getallen 8 en 24 zullen voor altijd verbonden zijn aan Bryant. (Foto: Getty Images)

Bryant speelde van 1996 tot 2016 voor de LA Lakers en vanaf 1999 in het STAPLES Center. (Foto: Getty Images)

Spelers van LA Clippers stonden in de catacomben gezamenlijk stil bij het overlijden van Bryant. (Foto: Getty Images)

Maurice Harkless van de LA Clippers had ook een eerbetoon op zijn schoenen gezet. (Foto: Getty Images)

'Rust in vrede, Kobe en Gigi'. (Foto: Getty Images)

Sacramento Kings won het duel in Los Angeles met 103-124. (Foto: Getty Images)