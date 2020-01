Technisch directeur Ad Roskam van de Nederlandse Atletiekunie heeft begrip voor de beslissing om de WK indooratletiek in het Chinese Nanjing een jaar uit te stellen. Vanwege het in China uitgebroken coronavirus 2019-nCo wil de internationale atletiekbond IAAF geen risico's nemen.

De WK indooratletiek zou van 13 tot en met 15 maart worden gehouden, maar door het uitgebroken virus stond het toernooi op losse schroeven. De mondiale atletiekbond besloot de WK woensdag in samenspraak met de Chinese atletiekbond definitief uit te stellen.

"Het is jammer en vervelend, maar we vinden het een logisch besluit", zegt Roskam donderdag in gesprek met NU.nl. "We zagen het ook al een beetje aankomen, want we hoorden vorige week al dat de WK mogelijk niet door zou gaan. Het is niet anders."

Het coronavirus, dat onlangs uitbrak in het Chinese Wuhan, kostte al 170 mensen het leven. Daarnaast zijn duizenden mensen besmet. De wereldatletiekbond overwoog de WK nog op een andere locatie te houden, maar dat bleek onmogelijk.

"Wij hoopten eigenlijk ook dat het toernooi op een andere plek door kon gaan. Maar daar zijn weer veel vrijwilligers, voldoende hotels en andere faciliteiten voor nodig. Het is erg kort dag om de WK nog te verplaatsen, en dat is ook gebleken."

De WK indoor gaat dit jaar niet door. (Foto: Pro Shots)

Geen punten te behalen voor olympische kwalificatie

De beslissing van de atletiekbond is een flinke domper voor de Nederlandse atleten in de voorbereiding op de Olympische Spelen van komende zomer, want op de WK waren punten voor de ranking te verdienen met het oog op olympische kwalificatie.

"Die bonuspunten kunnen net het verschil maken voor sommige atleten, maar kunnen nu dus niet behaald worden. Ik weet niet of daar op een ander toernooi de kans voor is, maar dat verwacht ik niet", aldus Roskam.

"Het is hoe dan ook vervelend, want sommige atleten hebben zich al enige tijd voorbereid op dit WK en het is gewoon een groot toernooi. Maar je moet natuurlijk niet hebben dat atleten straks ziek raken, dus het is een begrijpelijk besluit."

Dafne Schippers en Sifan Hassan zouden sowieso al niet meedoen in Nanjing. De blikvangers van de Nederlandse atletiekselectie vonden het toernooi niet in hun schema passen in aanloop naar de Olympische Spelen.