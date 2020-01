De WK indooratletiek van maart in het Chinese Nanjing gaat niet door. De organisatie heeft woensdag besloten het evenement met een jaar uit te stellen vanwege het nieuwe coronavirus.

De mondiale atletiekbond kwam met de Chinese atletiekbond overeen om de WK indoor, die van 13 tot en met 15 maart zou worden gehouden, naar maart 2021 te verplaatsen.

"We weten dat China alles tegen het coronavirus doet en we helpen ze daarbij. Het is nodig om onze atleten, federaties en partners te beschermen in deze complexe en zich snel ontwikkelende omstandigheden", aldus de wereldatletiekbond in een verklaring.

"We hebben overwogen om de WK naar een ander land te verplaatsen en willen de steden bedanken die zich hebben aangemeld. Omdat er echter nog steeds zorgen zijn over de verspreiding van het virus, hebben we besloten om niet voor deze optie te kiezen."

Er zijn wereldwijd grote zorgen om het coronavirus 2019-nCoV, dat uitbrak in de Chinese stad Wuhan. Eerder op woensdag steeg het dodental van 106 naar 132. Inmiddels zijn wereldwijd ruim zesduizend mensen besmet.

Schippers en Hassan zouden al niet meedoen

Namens Nederland hadden topatletes Dafne Schippers en Sifan Hassan in december al besloten om de WK indoor over te slaan. Het toernooi paste niet in hun voorbereiding op de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio.

De WK indoor wordt om de twee jaar gehouden. In 2018 veroverde Nederland bij de zeventiende editie in Birmingham drie medailles; Hassan pakte zilver op de 3.000 meter en brons op de 1.500 meter en Nadine Visser veroverde een bronzen plak op de 60 meter horden.