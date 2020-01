Fabio Quartararo gaat vanaf volgend jaar deel uitmaken van het MotoGP-team Yamaha, waardoor er geen plaats meer is voor levende legende Valentino Rossi. Dinsdag maakte het team al bekend dat Maverick Viñales zijn contract verlengd heeft tot eind 2022.

Komend seizoen vormt Viñales nog een raceduo met Rossi, die al sinds 2004 met een onderbreking van twee jaar bij Ducati voor Yamaha rijdt. De Italiaan, die in februari zijn 41e verjaardag viert, debuteerde in 2000 in de koningsklasse van de motorsport, nadat hij twee jaar in de 250cc en twee jaar in de 125cc reed.

'The Doctor' werd zeven keer wereldkampioen in de hoogste klasse, maar zijn laatste titel dateert alweer van 2009. Afgelopen jaar eindigde hij als zevende in het kampioenschap.

Yamaha meldt dat Rossi halverwege het komende seizoen zelf besluit of hij ook in 2021 actief blijft in de MotoGP. Als hij nog niet wil stoppen, dan kan hij vermoedelijk de plaats innemen van Quartararo bij Petronas SRT, het satellietteam van Yamaha. Het Japanse bedrijf biedt nu al aan om Rossi in 2021 te blijven ondersteunen met een fabrieksmotor.

Rossi zal na zeven of acht races de knoop doorhakken. "Vanwege de nieuwe technische reglementen en mijn nieuwe crew wilde ik geen overhaaste beslissing over mijn toekomst nemen. Voordat ik weet of ik mijn carrière na 2020 wil voortzetten, heb ik antwoorden nodig die ik alleen op het circuit kan vinden", zegt hij op de site van zijn team.

Fabio Quartararo kende een sterk debuutseizoen in de MotoGP. (Foto: Pro Shots)

Quartararo werd vorig jaar vijfde in MotoGP

De twintigjarige Quartararo tekent tot eind 2022. Hij kende vorig seizoen met een vijfde plek in het eindklassement een sterk debuutjaar in de MotoGP. De Fransman stond zeven keer op het podium, zonder een race te winnen.

Honda-coureur Marc Márquez werd afgelopen seizoen met ruime voorsprong voor de zesde keer kampioen in de MotoGP. Viñales eindigde namens Yamaha op de derde plaats.

Het nieuwe seizoen in de MotoGP begint op 8 maart in Qatar en eindigt medio november in Valencia.