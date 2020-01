De Nederlandse handbalsters zullen eind maart voor het eerst een wedstrijd spelen in Rotterdam Ahoy. De ploeg hoopt bij de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Spanje op een recordaantal toeschouwers.

In Ahoy zal op zondag 29 maart ruimte zijn voor ruim tienduizend fans. Als de hal vol komt, betekent dat een toeschouwersrecord voor een wedstrijd van de handbalsters in Nederland.

"Wij zijn er trots op dat onze wereldkampioenen op een prachtige locatie voor zoveel fans mogen spelen. Dit is een fantastische mogelijkheid om de handbalsport bij een groot publiek te presenteren", zegt algemeen directeur Sjors Röttger van het Nederlands Handbal Verbond woensdag.

De handbalsters werden in december voor het eerst wereldkampioen door Spanje in de finale in Japan met 30-29 te verslaan.

De Spaanse vrouwen zijn op 25 maart in Malaga ook de eerste tegenstander van Oranje na het WK. Het is een duel in de kwalificatiereeks voor het EK van 2020, dat in december wordt gehouden in Denemarken en Noorwegen.

Nederland en Spanje zijn na hun eerste twee duels nog ongeslagen in groep 1. Beide topploegen wonnen van Oostenrijk en Griekenland, de twee andere landen in de poule. De top twee van de groep gaat naar het EK.