Een zeer emotionele Shaquille O'Neal heeft in de nacht van dinsdag op woensdag op de Amerikaanse televisiezender TNT afscheid genomen van zijn voormalige teamgenoot Kobe Bryant, die zondag overleed bij een helikopterongeluk.

"Het is lang geleden dat ik zo'n erge pijn heb gevoeld", zei de 47-jarige O'Neal met tranen in zijn ogen tijdens een speciale uitzending van TNT, de zender waarvoor de voormalige topbasketballer al jaren werkzaam is als analist.

Het eerbetoon vond plaats op het veld van het STAPLES Center, de thuishaven van Los Angeles Lakers. O'Neal vormde bij die club tussen 1996 en 2004 met Bryant een van de beste duo's in de geschiedenis van de NBA. Ze leidden de Lakers in 2000, 2001 en 2002 naar de titel in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie.

"Onze namen zullen daarom voor altijd aan elkaar verbonden blijven", zei O'Neal, die zondag eerst niet wilde geloven dat Bryant overleden was. "Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Het is heel moeilijk voor mij dat we de grootste Laker aller tijden zijn kwijtgeraakt. En ik heb mijn kleine broertje verloren; dat zal me absoluut veranderen."

'Er was altijd respect tussen ons'

Het is geen geheim dat O'Neal en Bryant als twee zeer verschillende persoonlijkheden regelmatig ruzie hadden bij de Lakers. Dat was een belangrijke reden voor het vertrek van O'Neal naar Miami Heat in 2004, waarmee er een einde kwam aan de hegemonie van de Lakers in de NBA.

"Mensen vragen vaak naar onze relatie en ik vertel hen altijd dat we twee eigenzinnige personen waren, die het op een bepaalde manier wilden doen en bepaalde dingen tegen elkaar zeiden", zei O'Neal dinsdag.

"Maar er was altijd respect. En binnen de lijnen ging het altijd alleen maar om winnen. Ik geloof echt dat we het dominantste duo ooit waren. Ik kan nog steeds niet geloven dat Kobe overleden is."

Bryant, die zijn hele carrière bij de Lakers bleef, overleed zondag op 41-jarige leeftijd bij een helikoptercrash op een heuvel nabij Los Angeles. Ook zijn dertienjarige dochter Gianna en nog zeven anderen overleefden het ongeluk niet.