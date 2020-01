De helikopter die oud-basketballer Kobe Bryant zondag vervoerde, is vlak onder de top van een heuvel gecrasht. Dat blijkt uit onderzoek naar het ongeluk waarbij negen mensen om het leven kwamen.

De verongelukte helikopter daalde binnen een minuut 2.000 feet (bijna 610 meter), lieten onderzoekers van de NTSB (National Transportation Safety Board) dinsdag aan diverse Amerikaanse media weten. Het toestel was nog intact bij de crash op een heuvel nabij Los Angeles.

De helikopter vloog op 2.300 feet (700 meter) hoogte toen het contact met de luchtverkeersleiding werd verbroken. Het laatste dat piloot Ara Zobayan zei, was dat hij op grotere hoogte wilde gaan vliegen om een wolkenlaag te omzeilen.

Dat laatste contact vond plaats om 9.45 uur (lokale tijd). Twee minuten later kwam de eerste melding over de gecrashte helikopter binnen bij alarmcentrale 911.

Bryant en drie andere slachtoffer geïdentificeerd

Eerder werd al bekend dat de helikoptervlucht onder zeer ongunstige weersomstandigheden plaatsvond. Het was zondag zo mistig en bewolkt in Los Angeles dat de lokale politie helikopters tot in de middag aan de grond hield.

Doordat het helikopterwrak op een moeilijk bereikbare heuvel ligt, is de verwachting dat de identificatie van de negen slachtoffers enkele dagen in beslag kan nemen. Inmiddels zijn vier van de negen slachtoffers, onder wie Bryant, geïdentificeerd door middel van vingerafdrukken.

Nabestaanden van de inzittenden hebben al bekendgemaakt wie de overige slachtoffers zijn: naast Bryant (41) gaat het om zijn dertienjarige dochter Gianna, twee leeftijdgenotes uit haar basketbalteam, enkele van hun ouders en de piloot.

Jennifer Homendy van de vervoersveiligheidsraad NTSB staat de media te woord. (Foto: Pro Shots)

'Impact van de crash is erg groot geweest'

Het is volgens onderzoekers nog onduidelijk wat de oorzaak van het ongeluk is geweest. Doordat het toestel zo snel daalde, wordt aangenomen dat de klap erg zwaar was.

"Het toestel is op 20 of 30 feet (6 tot 9 meter, red.) van de top van de heuvel gecrasht. Binnen een minuut 2.000 feet zakken is voor een helikopter een behoorlijk steile daling", zei NTSB-bestuurlid Jennifer Homendy. "Dat is zeker geen normale landingssnelheid, dus de impact van de crash is groot geweest."

Daarnaast heeft het onderzoek aangetoond dat het Sikorsky S-76-toestel niet uitgerust was met een waarschuwingssysteem voor het terrein waar het vliegt. De NTSB raadt helikopters van dit type aan om een dergelijk systeem te gebruiken sinds een ongeluk met een vergelijkbaar toestel in 2004 in Texas tien mensen het leven kostte.