LeBron James heeft maandagavond (lokale tijd) een emotioneel bericht op Instagram geplaatst over de overleden Kobe Bryant. Zij worden gezien als twee van de beste basketballers aller tijden.

James en Bryant wonnen met de Amerikaanse ploeg olympisch goud in 2008 en 2012 en stonden in diverse All Star-wedstrijden samen op het veld. Bryant speelde zijn hele carrière voor de LA Lakers, waar hij in 2016 zijn carrière beëindigde. Twee jaar later ging James bij de club uit Los Angeles spelen.

"Ik ben er niet klaar voor, maar daar gaan we", begint James zijn emotionele bericht op Instagram. "Man, ik zit hier en probeer iets te schrijven. Maar elke keer als ik wil beginnen moet ik weer huilen als ik denk aan jou, je dochter Gigi en de vriendschap die we hadden."

Op zaterdag passeerde James zijn vriend nog op de topscorerslijst aller tijden van de NBA. James bezet nu de derde plaats en Bryant feliciteerde hem daarmee op Twitter.

'Ik kon niet vermoeden dat ik je stem nooit meer zou horen'

Het zou zijn laatste tweet blijken, want een dag later behoorde Bryant tot de negen dodelijke slachtoffers van een helikoptercrash nabij Los Angeles.

"Ik heb je stem zondag nog gehoord voordat we Philadelphia verlieten om terug te vliegen naar Los Angeles", schrijft James. "Ik had nooit in een miljoen jaar kunnen vermoeden dat het de laatste keer zou zijn."

"Mijn hart is gebroken en ik ben er kapot van, broeder. Wat houd ik van je, grote broer. Mijn hart is bij je vrouw Vanessa en de kinderen."

James vraagt om kracht van Bryant

James wordt in Los Angeles gezien als de opvolger van Bryant. "Ik beloof dat ik jouw nalatenschap zal uitdragen. Je betekent zoveel voor de Lakers-fans. Het is mijn verantwoordelijkheid om deze shit achter me te laten en door te gaan."

"Geef me alsjeblieft kracht vanuit de hemel en waak over me", sluit James zijn bericht af. "Er is zoveel dat ik zou willen zeggen, maar op dit moment lukt me dat gewoon niet. Tot ziens, broeder!"

De stadsderby tussen LA Lakers en LA Clippers van woensdag is uitgesteld wegens het overlijden van Bryant. De ploeg van James komt op vrijdag voor het eerst in actie sinds het overlijden van Bryant, als er een thuiswedstrijd tegen Portland Trail Blazers op het programma staat.