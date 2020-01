Het duel tussen de Los Angeles Lakers en de Los Angeles Clippers gaat dinsdagavond niet door. De NBA heeft besloten om de wedstrijd uit te stellen vanwege het plotselinge overlijden van basketballegende Kobe Bryant.

De Amerikaan kwam zondag op 41-jarige leeftijd om het leven bij een helikoptercrash in Calabasas, in de staat Californië. Ook de andere acht inzittenden, onder wie zijn dertienjarige dochter Gianna, overleefden het tragische ongeluk niet.

Bryant staat bekend als een van de beste basketballers aller tijden en bezet de vierde plek op de topscorerslijst aller tijden in de NBA. Hij speelde zijn hele carrière voor de LA Lakers (1996-2016) en werd vijf keer kampioen met de formatie.

Uit respect voor de rouwende Lakers wordt de wedstrijd tegen de Clippers dan ook verplaatst. Het duel zou in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) worden gespeeld in het Staples Center in Los Angeles. Een nieuwe datum is nog niet bekend.

Andere wedstrijden in de NBA gingen tot dusver gewoon door, al werd er bij de acht duels van zondagavond wel uitgebreid stilgestaan bij het plotselinge overlijden van Bryant. Hij werd vooral geëerd via de twee rugnummers (24 en 8) die hij in zijn lange carrière droeg.

Veel wedstrijden begonnen door de schotklok van 24 seconden - de verplichte tijd om in een aanval proberen te scoren - expres te laten verlopen. Daarnaast hadden meerdere spelers teksten over Bryant op hun schoenen geschreven.