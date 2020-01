Estavana Polman is maandag in Arnhem door de Nederlandse Sport Pers (NSP) uitgeroepen tot Sportpersoonlijkheid van het Jaar. De handbalster volgt Robin van Persie op, die de prijs in 2018 in de wacht sleepte.

"Estavana schiet vaak raak, maar is ook de handbalster van de rake teksten", schrijft het NSP-bestuur in het juryrapport. "Ze neemt geen blad voor de mond, zegt waar het op staat en fluit zichzelf soms een klein beetje terug. Om die houding, haar spontaniteit en haar excellente spelkwaliteit is zij onze Sportpersoonlijkheid van 2019."

De 27-jarige Polman schreef vorige maand historie met de Nederlandse handbalploeg door voor het eerst de wereldtitel te veroveren. De Arnhemse werd direct na de zenuwslopende finale tegen Spanje uitgeroepen tot belangrijkste speelster van het WK.

"Ik ben vereerd en vind dit echt fantastisch", zei Polman bij het in ontvangst nemen van de award op Sportcentrum Papendal. "Een prijs van de media, dat had ik niet verwacht, ha."

Polman is al jarenlang het gezicht van de Nederlandse handbalploeg, waarmee ze meerdere successen vierde. Ook op de WK's van 2015 (zilver) en 2017 (brons) en de EK's van 2016 (zilver) en 2018 (brons) eindigden de handbalsters op het podium, maar toen bleef het goud buiten bereik.

Het is de zesde keer dat de prijs voor Sportpersoonlijkheid van het Jaar wordt uitgereikt. Arjen Robben (2014), Max Verstappen (2015), Sven Kramer (2016), Annemiek van Vleuten (2017) en Van Persie (2018) gingen Polman voor.

Estavana Polman ontvangt de prijs voor Sportpersoonlijkheid van het Jaar. (Foto: NU.nl/Daan de Ridder)

Frank Heinen Sportjournalist van het Jaar

Frank Heinen werd door de NSP uitgeroepen tot Sportjournalist van het Jaar. De columnist, schrijver en maker van tv-portretten volgt verslaggeefster Hélène Hendriks van FOX Sports op, die de prijs op basis van 2018 in de wacht sleepte.

"Zijn columns zijn altijd verbazingwekkend, zetten je aan tot denken en doen je naar meer en andere percepties van hem verlangen", staat er in het juryrapport over Heinen. "Wat ons betreft mag hij op zoveel mogelijk fronten en in zoveel mogelijk media uitblinken."