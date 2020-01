De politie van Los Angeles verwacht dat het nog enkele dagen kan duren voordat de de negen slachtoffers van de fatale helikoptercrash geïdentificeerd kunnen worden. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk dat zondag het leven kostte aan basketballegende Kobe Bryant (41), is maandag in volle gang.

Het ongeluk gebeurde op een heuvelachtig gebied nabij Calabasas, enkele tientallen kilometers buiten Los Angeles. "Het is een logistieke nachtmerrie, omdat de plaats van het ongeluk zeer moeilijk te bereiken is", zegt sheriff Alex Villanueva van de politie van Los Angeles.

De Federal Aviation Administration en de National Transportation Safety Board begonnen zondag onafhankelijk van elkaar met een onderzoek naar de toedracht. Beide teams zijn ook maandag aan het werk op de plek van het ongeluk.

"Gezien de omstandigheden en de toestand van het gebied van het ongeluk kan het nog enkele dagen duren voordat alle slachtoffers geïdentificeerd zijn", laat Jonathan Lucas namens de onderzoekers weten. "We doen alles wat we kunnen om de families zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen."

Dichte mist als mogelijke oorzaak genoemd

Bryant verplaatste zich vanwege de verkeersdrukte in en rondom Los Angeles regelmatig per helikopter. Het verongelukte toestel is een Sikorsky S-76 dat in 1991 gebouwd werd.

Direct na het ongeluk werd verondersteld dat de dichte mist en slechte weersomstandigheden een rol gespeeld kunnen hebben. De politie in Los Angeles hield om die reden hun eigen helikopters tot zondagmiddag aan de grond.

Families van slachtoffers treden naar buiten

Hoewel de slachtoffers nog niet geïdentificeerd zijn, hebben diverse nabestaanden via (sociale) media al laten weten wie de inzittenden van het toestel waren. Van acht slachtoffers is daardoor de identiteit al bekend.

Naast Bryant en zijn dertienjarige dochter Gianna behoren ook John Altobelli, diens vrouw Keri en dochter Alyssa tot de slachtoffers. Dat bevestigt Orange Coast College, waar Altobelli het honkbalteam coachte.

Alyssa was een teamgenote van Gianna Bryant. Het gezelschap was op weg naar een basketbaltoernooi in Thousand Oaks, waar Kobe Bryant het team van zijn dochter zou coachen.

Ook Sarah Chester en haar dochter Payton zaten in de helikopter, schrijft basisschooldirecteur Todd Schmidt op Facebook.

Het achtste slachtoffer is Christina Mauser, een assistent-coach van een basketbalteam voor meisjes. "Mijn kinderen en ik zijn diep bedroefd. We zijn onze vrouw en liefdevolle moeder verloren bij het helikopterongeluk", schrijft echtgenoot Matt Mauser op Facebook.

Bryant laat zijn vrouw Vanessa en drie dochters na: Natalia (geboren in 2003), Bianka (2016) en Capri (2019).