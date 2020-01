Kort na het fatale helikopterongeluk van Kobe Bryant werden er zondag acht duels gespeeld in de NBA. De wedstrijden gingen gewoon door maar er werd wel op bijzondere wijze stilgestaan bij het plotselinge overlijden van de basketballegende.

Bij alle duels werd Bryant geëerd via de twee rugnummers (24 en 8) die hij in zijn lange carrière droeg. Veel wedstrijden begonnen door de schotklok van 24 seconden – de verplichte tijd om in een aanval proberen te scoren – expres te laten verlopen.

Ook lieten ploegen bewust de backcourt-klok van acht seconden (de tijd die ploegen op eigen helft in balbezit mogen zijn) verlopen. De meeste duels begonnen nadat beide ploegen in hun eerste balbezit een van de overtredingen hadden begaan om Bryant te eren.

Spelers van Washington Wizards laten de schotklok van 24 seconden verlopen. (Foto: Pro Shots)

'Er is iemand gestorven die veel voor ons allemaal betekend heeft'

Austin Rivers van de Houston Rockets kon de 117-110 nederlaag tegen de Denver Nuggets al snel relativeren. "Als sportman wil je nooit verliezen. Maar eigenlijk was de wedstrijd niet in mijn gedachten terwijl we speelden."

Rivers beleefde het duel in een roes. "Het was zwaar om het veld op te moeten. Ik weet eigenlijk niet goed hoe we gespeeld hebben. Ik zou graag aan de wedstrijd terug willen denken, maar dan komt Kobe weer terug in mijn gedachten."

Bryant overleed op 41-jarige leeftijd. Bij het helikopterongeluk nabij Los Angeles kwamen in totaal negen inzittenden om het leven, onder wie ook Bryants dertienjarige dochter Gianna.

"De realiteit is dat vandaag iemand ons is ontvallen die heel veel voor ons allen betekend heeft", sprak Rivers. "En als je dan hoort over zijn dochter… Ik ben zelf ook vader en ik heb voor de familie van Bryant gebeden. De pijn zal nog wel even blijven."

Trae Young speelde eenmalig met nummer 8 om Bryant te eren. (Foto: Pro Shots)

'Kobe was trots op mijn progressie'

Bryant speelde zijn hele carrière voor de LA Lakers. Hij maakte in twintig seizoenen 33.643 punten. De dag voor zijn overlijden werd hij op de eeuwige topscorerslijst van de NBA gepasseerd door Lakers-speler LeBron James, die nu de derde plek inneemt.

Verschillende spelers in de NBA droegen zondag de nummers 24 en 8 op hun schoenen. Trae Young van de Atlanta Hawks, die door Bryant getraind werd, droeg zelfs rugnummer 8 op zijn shirt in plaats van het gebruikelijke rugnummer 11 bij de 152-133-zege op Washington Wizards.

Het publiek in Atlanta scandeerde meermaals "Kobe!, Kobe! Kobe!". Young maakte liefst 45 punten en brak tijdens een interview na de wedstrijd in tranen uit.

"Kobe vertelde me laatst dat hij trots was op de progressie die ik maakte. Hij was erg blij voor me."

"Hij wilde dat ik uitgroeide tot een rolmodel voor kleine kinderen. Dat is het laatste wat hij tegen me gezegd heeft", stamelde Young.