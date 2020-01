Kobe Bryant was een basketballegende, de natuurlijke opvolger van Michael Jordan. Maar de zondag op 41-jarige leeftijd overleden Amerikaan was misschien nog wel meer een icoon in Los Angeles. Een portret van een van de bekendste personen in de stad der sterren.

Na een seizoen waarin hij in elk NBA-stadion gefêteerd werd als een levende legende en niet als een 37-jarige basketballer die over zijn hoogtepunt was, liet Kobe Bryant op 14 april 2016 nog één keer zien dat hij gemaakt was voor de schijnwerpers.

Met sterren als Jay-Z, Kanye West, Jack Nicholson en Snoop Dogg op de eerste rijen van het Staples Center in Los Angeles leidde Bryant 'zijn' Lakers nog één keer naar de zege. De shooting guard maakte zestig punten tegen Utah Jazz, een record voor een speler in zijn laatste NBA-duel. "Wat kan ik zeggen?", zei Bryant na de wedstrijd tegen de fans van de enige club waarvoor hij ooit gespeeld had. "Mamba out."

De Amerikaan had zichzelf jaren eerder de bijnaam 'The Black Mamba' gegeven, naar de dodelijke slang die bekendstaat om zijn behendigheid en agressiviteit. Het waren eigenschappen die Bryant in zichzelf herkende zodra hij basketbalschoenen aantrok, maar 'The Black Mamba' was ook het alter ego dat hij ontwikkelde na een geruchtmakende verkrachtingszaak in 2003.

De aanklacht werd een jaar later ingetrokken toen de negentienjarige hotelmedewerkster uit Colorado niet wilde getuigen, maar dat veranderde niets aan de heersende negatieve publieke opinie jegens Bryant. "Ik moest uitvinden hoe ik daarmee om moest gaan", zei Bryant in 2018 tegen The Washington Post. "Tijdens de situatie in Colorado heb ik op een gegeven moment gewoon gezegd: ik ga mezelf zijn. Of men me nu aardig vindt of niet."

Kobe Bryant (rechts) praat met Michael Jordan tijdens de All Star-wedstrijd van 2003. (Foto: Getty Images)

Bryant won vijf NBA-titels

Zijn doorbraak voor het grote publiek was de All Star-wedstrijd van 1998. In zijn tweede seizoen bij de Lakers - nadat hij de universiteit had overgeslagen en rechtstreeks van de Lower Merion High School in de buitenwijken van Philadelphia naar de NBA was overgestapt - werd de negentienjarige Bryant de jongste starter ooit in een All Star-duel.

De wedstrijd in Madison Square Garden in New York werd gehypet als de strijd tussen de oude ster - de 34-jarige Michael Jordan - en zijn natuurlijke opvolger, en beide guards stelden niet teleur. Jordan (23 punten) klopte Bryant (18 punten), maar was onder de indruk van de jongeling: "Weet je, ik geniet van Kobe's mentaliteit."

Jordan won een paar maanden later zijn zesde NBA-titel met de Chicago Bulls, maar kondigde daarna voor de tweede keer zijn afscheid aan. Vele basketballers werden vervolgens aangekondigd als de troonopvolger van 'His Airness', maar alleen de zoon van voormalig NBA-speler Joe 'Jellybean' Bryant kwam echt in de buurt.

Onder leiding van Phil Jackson - dezelfde coach die Jordan aan zijn zes titels hielp - domineerden Bryant en de Lakers het eerste decennium van de nieuwe eeuw. Bij de NBA-titels in 2000, 2001 en 2002 stond Bryant misschien nog enigszins in de schaduw van zijn reusachtige ploeggenoot Shaquille O'Neal, maar bij de kampioenschappen van 2009 en 2010 was er geen twijfel over wie de beste speler van de beste ploeg was.

Bryant stopt na twintig seizoenen

In de jaren daarna zakten de Lakers steeds verder weg en kreeg Bryant te maken met zware blessures. Hij bleef de ploeg uit Los Angeles altijd trouw, totdat hij na twintig seizoenen een punt achter zijn carrière zette als de nummer drie op de topscorerslijst aller tijden van de NBA.

Bryant richtte zich vervolgens met hetzelfde perfectionisme en arbeidsethos op zijn tweede loopbaan. Hij startte het productiebedrijf Kobe Studios en won in 2018 een Oscar in de categorie korte animatiefilm met Dear Basketball, een handgetekende animatie gebaseerd op een gedicht van Bryant uit 2015 waarin hij zijn liefde beschrijft voor de sport die van hem een icoon maakte.

Bryant laat een vrouw en drie dochters na. Zijn dertienjarige dochter Gianna zat ook in de helikopter en overleefde het tragische ongeluk eveneens niet.