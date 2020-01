De Amerikaanse basketballegende Kobe Bryant is zondag op 41-jarige leeftijd omgekomen bij een helikoptercrash in Calabasas, in de staat Californië. Bij hetzelfde ongeval is ook zijn dertienjarige dochter Gianna om het leven gekomen.

Bryant was een van de passagiers aan boord van de helikopter, die rond 19.00 uur (Nederlandse tijd) neerstortte. Volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA waren alle dodelijke slachtoffers aan boord van de helikopter.

De burgemeester van Los Angeles, Eric Garcetti, bevestigde later dat naast Bryant ook diens dertienjarige dochter Gianna in het toestal zat en is omgekomen. Over de identiteit van de andere inzittenden is nog geen officiële mededeling gedaan.

In eerste instantie werden er door het kantoor van de sheriff van Los Angeles vijf doden gemeld. Sheriff Alex Villanueva zelf stelde later tijdens een persconferentie echter dat er in totaal negen mensen zijn omgekomen, namelijk de piloot en acht passagiers. Hij kon niet bevestigen dat Bryant en zijn dochter onder de slachtoffers waren.

"Het is niet gepast om in te gaan op de identiteit van de slachtoffers terwijl de lijkschouwer nog bezig is met haar taak", aldus Villanueva.

De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht, maar verschillende media melden dat het zicht in het gebied van de crash beperkt was wegens mist. De helikopter, een Sikorsky S-76, was op weg van Bryants woonplaats Newport Beach naar de Mamba Sports Academy, waar Gianna Bryant later op de dag een basketbalwedstrijd zou spelen, terwijl haar vader als coach zou fungeren.

15 Beelden van neergestorte helikopter Kobe Bryant

Bryant een van de beste basketballers ooit

Bryant geldt als een van de beste basketballers aller tijden. Hij speelde zijn hele carrière voor Los Angeles Lakers (1996-2016) en werd vijf keer kampioen in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie NBA.

De guard werd in 2008 verkozen tot de waardevolste speler (MVP) in de NBA. Ook was hij achttien keer een All-Star en twee keer de MVP van de NBA Finals.

Bryant staat met 33.643 punten vierde op de topscorerslijst aller tijden van de NBA. De huidige Lakers-vedette LeBron James passeerde zijn landgenoot zaterdag door 29 punten te maken tegen Philadelphia 76ers.

Bryant, die al jaren een helikopter gebruikte om de verkeersdrukte in Los Angeles te omzeilen, trouwde in 2001 met Vanessa Laine. Het stel heeft vier dochters.