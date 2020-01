De Amerikaanse basketballegende Kobe Bryant is zondag op 41-jarige leeftijd omgekomen bij een helikoptercrash in Calabasas, in de staat Californië.

De politie en brandweer van Los Angeles bevestigen dat er vijf mensen zijn omgekomen bij de helikoptercrash, maar hebben nog geen officiële mededelingen gedaan over de identiteit van de slachtoffers.

Volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA waren alle vijf de dodelijke slachtoffers aan boord van de helikopter.

De Amerikaanse site TMZ bracht als eerste het nieuws dat Bryant onder de slachtoffers was. ESPN en Variety stellen dat officials hebben bevestigd dat Bryant een van de passagiers aan boord van de helikopter was.

De oorzaak van de crash is nog onbekend. De helikopter, een Sikorsky S-76, was op weg van Bryants woonplaats Newport Beach naar Staples Center, het stadion van Los Angeles Lakers in het centrum van LA.

15 Beelden van neergestorte helikopter Kobe Bryant

Bryant geldt als een van de beste basketballers aller tijden. Hij speelde zijn hele carrière voor Los Angeles Lakers (1996-2016) en werd vijf keer kampioen in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie NBA.

De guard werd in 2008 verkozen tot de waardevolste speler (MVP) in de NBA. Ook was hij achttien keer een All-Star en twee keer de MVP van de NBA Finals.

Bryant staat met 33.643 punten vierde op de topscorerslijst aller tijden van de NBA. De huidige Lakers-vedette LeBron James passeerde zijn landgenoot zaterdag door 29 punten te maken tegen Philadelphia 76ers.

Bryant, die al jaren een helikopter gebruikte om de verkeersdrukte in Los Angeles te omzeilen, trouwde in 2001 met Vanessa Laine. Het stel heeft vier dochters.