LeBron James is Kobe Bryant gepasseerd op de eeuwige topscorerslijst van de NBA. De sterspeler van LA Lakers maakte zaterdag (lokale tijd) 29 punten in de 108-91-nederlaag tegen Philadelphia 76ers.

Daarmee komt de 35-jarige James op 33.655 punten in zijn carrière. Zijn achterstand op lijstaanvoerder Kareem Abdul Jabbar bedraagt nog iets minder dan vijfduizend punten.

Toen James in het derde kwart de punten scoorden die hem voorbij Bryant brachten op de topscorersranglijst, kreeg hij een staande ovatie van het publiek in Philadelphia.

"Ik voel me vereerd als mensen mijn naam noemen in combinatie met die van Kobe Bryant", zei James bescheiden na de wedstrijd. "Hij is een van de aller grootste basketballers aller tijden. En een van de aller beste spelers van de Lakers."

Topscorerslijst aller tijden NBA 1. Kareem Abdul Jabbar - 38.387

2. Karl Malone - 36.928

3. LeBron James - 33.655

4. Kobe Bryant - 33.643

5. Michael Jordan - 32.292

Lakers blijft koploper in Western Conference

Bryant, die zijn carrière in 2016 beëindigde, sprak op Twitter zijn lof uit over James. "Veel respect, mijn broeder", schreef de Amerikaan.

Ondanks de nederlaag blijft LA Lakers koploper van de Western Conference. Ook Philadelphia 76ers is op koers voor deelname aan de play-offs met een zesde plek in het oosten.