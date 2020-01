De Nederlandse waterpolosters zijn zaterdag als vierde geëindigd op het EK. De ploeg van bondscoach Arno Havenga verloor in de strijd om brons van gastland Hongarije: 10-8. Bij rust stond de ploeg nog met 5-7 voor.

De nederlaag is de tweede in drie dagen voor de ploeg, al komt deze ongetwijfeld niet zo hard aan als de verliespartij in de halve finales. Als Oranje donderdag van Rusland had gewonnen, had het zich geplaatst voor de Olympische Spelen. De formatie ging echter na strafworpen ten onder.

Tegen de Hongaarse vrouwen, die in Boedapest uit volle borst werden gesteund door het thuispubliek, kwam de ploeg twee dagen na die mentaal zware nederlaag moeizaam op gang. Al na drie minuten spelen keek Oranje tegen een 3-1-achterstand aan.

Nog voor het begin van de tweede periode had Nederland de achterstand volledig omgekeerd. Simone van de Kraats, Maud Megens (twee keer) en Brigitte Sleeking zorgden voor een 3-5-voorsprong.

Die marge van twee hield de equipe tot aan de rust vast. Mede door treffers van Nomi Stomphorst en Dagmar Genee stond het na twee periodes 5-7.

De ploeg van bondscoach Arno Havenga gaf na rust een voorsprong uit handen. (Foto: Pro Shots)

Oranje verspeelt royale voorsprong

Na de hervatting leek Iris Wolves het duel al te beslissen met de 5-8, maar Hongarije knokte zich aan de hand van Rebecca Parkes razendsnel terug naar 8-8, waarna Dóra Leimeter er zelfs nog 9-8 van maakte.

In het vierde kwart miste Oranje kans op kans op de gelijkmaker. Ook Hongarije verzuimde het duel in het slot te gooien, tot Anna Illés er in de slotfase 10-8 van maakte. Het verzet van Oranje was daarmee gebroken.

Oranje heeft nu twee maanden de tijd om zich te herpakken. De ploeg krijgt van 22 tot en met 29 maart bij het OKT in Italië een laatste kans op een olympisch ticket. Vijf landen strijden daar om de laatste twee startbewijzen voor de Spelen in Tokio.