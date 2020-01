De Nederlandse tafeltennissters zijn er komende zomer als team niet bij op de Olympische Spelen in Tokio. Oranje strandde zaterdag op het olympisch kwalificatietoernooi in Portugal.

De equipe van bondscoach én speelster Li Jiao verloor in Gondomar al in de eerste herkansingsronde van Portugal: 3-2. Het toernooi was de laatste kans op een olympisch ticket. Vier jaar geleden was Oranje er wel bij in Rio de Janeiro. Het team strandde toen in de eerste ronde.

Nederland kwam na een dubbelzege van Kim Vermaas en Li Jiao op voorsprong, maar Britt Eerland verloor vervolgens haar enkelpartij. Li Jiao won daarna wel, waardoor Oranje nog één zege nodig had om door te mogen.

Dat zat er echter niet in, want Eerland ging ten onder tegen Shao Jieni. Vermaas slaagde er daarna evenmin in te winnen. Zij verloor in drie games kansloos van Yu Fu.

Oranje kon in de herkansingsronde geen beroep doen op sterspeelster Li Jie. Zij raakte donderdag geblesseerd aan haar kuit en bleek niet op tijd fit.

De vrouwen krijgen individueel nog wel een kans op deelname. In april is een kwalificatietoernooi in Rusland, waarna er eind mei in Doha ook nog één volgt.