Kimia Alizadeh hoopt al bij de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio voor Duitsland uit te komen. De 21-jarige taekwondoka, die in 2016 brons won in Rio de Janeiro, ontvluchtte vorige maand haar geboorteland Iran.

"De Spelen zijn het doel voor elke sporter", zei Alizadeh vrijdag bij een persmoment in Lünen, een plaats even boven Dortmund. "Het is nog niet duidelijk of ik al in Tokio mag meedoen. Anders zal ik er in 2024 bij zijn in Parijs."

Alizadeh won op de Olympische Spelen van 2016 brons in de klasse onder 57 kilogram en werd daarmee de eerste Iraanse vrouw ooit met een medaille op het grootste sportevenement ter wereld.

De taekwondoka meldde twee weken geleden dat ze Iran ontvlucht is vanwege het "corrupte regime" in haar land. "Ik ben een van de miljoenen onderdrukte vrouwen in Iran", zei ze. Alizadeh ging in eerste instantie naar Nederland, waar ze trainde in Eindhoven, maar afgelopen weekend besloot ze in te gaan op een aanbod om haar carrière te vervolgen in Duitsland.

De volgende stap is dat Alizadeh een verblijfsvergunning verkrijgt waardoor ze voor Duitsland in actie kan komen in Tokio, maar het is zeer onzeker of al het administratieve werk op tijd in orde zal komen.

"Als de naturalisatie binnen veertien dagen rondkomt, is het een optie", aldus Musa Cicek, de vicepresident van de Duitse taekwondobond. "Maar we geven geen garanties. Er zijn ook andere atleten die de afgelopen vier jaar gestreden hebben om naar de Spelen te mogen, dus er is geen vrijkaartje voor Alizadeh."

Kimia Alizadeh vierde haar olympische medaille in 2016 met de Iraanse vlag. (Foto: Getty Images)