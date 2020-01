Maarten van der Weijden is vrijdag teleurgesteld na zijn mislukte recordpoging 24 uur zwemmen. Na 18,5 uur en 78,65 kilometer moest de olympisch kampioen opgeven in het Oosterhoutse zwembad De Warande.

"De man met de hamer kwam langs na zestien uur en die knalde behoorlijk hard", zei de vermoeide Van der Weijden in een eerste reactie tegen Omroep Brabant.

De 38-jarige zwemmer begon donderdag om 19.00 uur aan zijn poging en lag lang op schema om de vereiste 102 kilometer te halen. "Maar het ging fysiek echt niet meer", vertelt Ingrid van Bruchem, woordvoerder van de Maarten van der Weijden Foundation, aan NU.nl.

Van der Weijden kreeg het in de loop van de dag zwaar. Zijn tempo nam af en het record leek onhaalbaar. "Er is nog twee uur lang geprobeerd om met intensieve coaching langs de kant Maarten binnen de marges van het wereldrecord te houden. Maar hij ging te langzaam", zegt de woordvoerder.

"Maarten kennende zou hij ook doorzwemmen als hij het record niet zou halen. Elke gezwommen meter brengt immers geld op voor het goede doel. Maar het ging echt niet meer", aldus Van Bruchem. Net als bij zijn voltooide elfstedenzwemtocht van afgelopen zomer wilde Van der Weijden - naast de eer - zoveel mogelijk geld ophalen voor onderzoek naar kanker.

Het is de derde keer dat Van der Weijden tevergeefs een poging deed om het record van 101,9 kilometer dat op naam staat van de Zweed Anders Forvass te verbeteren. In maart 2018 kwam de Brabander tot 102,8 kilometer, maar die prestatie werd ongeldig verklaard omdat zijn poging niet in zijn geheel op camera met geluid was vastgelegd.



Van der Weijden is inmiddels thuis met zijn vrouw Daisy om uit te rusten. "Op dit moment gaat het naar omstandigheden goed met hem. We blijven het de komende uren aankijken of er een arts moet komen of niet, maar we hoeven niet ongerust te zijn over zijn gesteldheid."