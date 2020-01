Maarten van der Weijden is er vrijdag niet in geslaagd om een recordafstand te zwemmen in 24 uur. Hij gaf na 18,5 uur en 78,65 kilometer op in zwembad De Warande in het Brabantse Oosterhout.

De 38-jarige Van der Weijden, de olympisch kampioen van 2008 op de 10 kilometer open water, begon donderdag om 19.00 uur aan zijn poging en lag lang op schema om de vereiste 102 kilometer te halen.

Vrijdag kreeg hij het in de loop van de dag echter zwaarder. Het tempo van Van der Weijden nam af en het record kwam in gevaar. Nadat hij al een paar keer had overlegd met mensen langs de kant besloot hij zijn poging met nog 5,5 uur op de klok te staken.

In zwembad De Warande ligt een 50 meterbad, maar er was na 25 meter een soort muurtje gebouwd. Van der Weijden, die tijdens het zwemmen at en dronk en het bad niet kon verlaten om naar het toilet te gaan, zwom daardoor iedere keer de halve afstand.

Van der Weijden teleurgesteld langs de kant na mislukte recordpoging

Record nog altijd in Zweedse handen

Het record staat na ruim dertig jaar nog altijd op naam van de Zweed Anders Forvass, die in 1989 een afstand van 101,9 kilometer zwom. Van der Weijden probeerde het record voor de derde keer te verbeteren.

In mei 2017 was hij met 99,5 kilometer al dicht bij een plek in het Guiness Book of World Records. Een klein jaar later zwom hij in 24 uur wél een recordafstand van 102,8 kilometer, maar die prestatie werd ongeldig verklaard; het startsignaal was toen niet goed te horen op de video, terwijl de hele poging op camera met geluid moet worden vastgelegd.

Net als bij zijn voltooide elfstedenzwemtocht van afgelopen zomer wilde Van der Weijden - naast de eer - zoveel mogelijk geld ophalen voor onderzoek naar kanker.

Maarten van der Weijden bij de start van zijn poging op donderdag, in het bijzijn van onder anderen zijn kinderen. (Foto: Pro Shots)