Het eerste van twee duels tussen de vrouwen van de Verenigde Staten en Oranje is afgelast, wegens het overlijden van de Amerikaanse teammanager Larry Amar. De wedstrijd zou vrijdag gespeeld worden.

De 47-jarige Amar overleed eerder deze week terwijl hij op pad was met de Amerikaanse ploeg. Hij maakte sinds februari vorig jaar deel uit van de staf. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt.

Als speler kwam Amar tot ruim tweehonderd interlands voor de Verenigde Staten. Hij fungeerde als aanvoerder van zijn ploeg bij de Olympische Spelen van 1996 in Atlanta.

De VS en Oranje zouden tweemaal tegen elkaar spelen in North Carolina: vrijdag en zondag. Het tweede duel gaat wel gewoon door en telt volgens de FIH-regels over afgelaste wedstrijden dubbel. De winnende ploeg verdient zodoende zes punten in plaats van drie.

Nederland begon eerder deze maand sterk aan het nieuwe seizoen in de Pro League. De eerste wedstrijden in en tegen China werden door de ploeg van bondscoach Alyson Annan met 0-3 en 2-4 gewonnen.