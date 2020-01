Het EK waterpolo verliep voor Oranje lange tijd zeer voortvarend, tot Rusland donderdag na strafworpen te sterk was in de halve finale. De speelsters van Oranje baalden als een stekker van de uitschakeling en het mislopen van een ticket voor de Olympische Spelen.

"We balen natuurlijk enorm", zei Oranje-speelster Nomi Stomphorst tegen de NOS. "Verliezen na penalty's is altijd extra zuur. Dit doet wel even zeer."

Net als Bente Rogge mocht Stomphorst in het slot van de halve finale niet meer in actie komen wegens een teveel aan straffen. Aan de rand van het bad keek ze lijdzaam toe hoe Oranje in het laatste kwart een voorsprong verspeelde (7-7) en na strafworpen verloor van Rusland, dat zich donderdag al wel voor de Olympische Spelen plaatste.

"Het is verschrikkelijk om toe te moeten kijken, echt super moeilijk. Natuurlijk had ik er vertrouwen in dat mijn teamgenoten het zouden redden, heel erg jammer dat het niet gelukt is", aldus Stomphorst.

'We waren minder dynamisch als normaal'

Titelverdediger Oranje speelde een sterk toernooi met overtuigende zeges op de kleine waterpololanden Israël (22-3), Duitsland (23-3), Frankrijk (18-1) en Slowakije (22-2) en ook de sterke tegenstanders Italië (10-4) en Spanje (10-6) werden overtuigend opzij gezet.

In de eerste spannende wedstrijd van het toernooi ging het donderdag echter direct mis voor de ploeg van bondscoach Arno Havenga. "Rusland is gewoon een hele goede ploeg", zei Dagmar Genee, die als eerste een strafworp miste. "We waren vandaag niet zo onbevangen en minder dynamisch dan normaal. Maar de knop moet snel om, want we kunnen nog een bronzen medaille halen."

Oranje speelt zaterdag vanaf 17.30 uur om het brons tegen Hongarije. Doordat Nederland op het EK naast een Olympisch ticket greep, wacht in maart bij een olympisch kwalificatietoernooi (OKT) een laatste kans.

De speelsters van Oranje kort voor het begin van de halve finale. (Foto: Pro Shots)

Vijf landen strijden om laatste twee olympische tickets

Vijf landen strijden daar om de laatste twee startbewijzen voor de Spelen in Tokio. Nadat Oranje in 2008 verrassend olympisch kampioen werd, liep de ploeg op dramatische wijze deelname aan de Spelen van 2012 en 2016 mis.

Stomphorst denkt dat het dit jaar wél gaat lukken. "We hebben op dit toernooi de goede lijn omhoog ingezet, ik heb er vertrouwen in dat we een ticket gaan pakken."

"Natuurlijk was het fijn geweest als dat nu al gelukt was. Maar ik baal er meer van dat we geen goud pakken. We willen gewoon met een medaille naar huis, dus dan moet het maar brons worden."