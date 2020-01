Maarten van der Weijden is donderdag om 19.00 uur in Oosterhout begonnen aan zijn wereldrecordpoging 24 uur zwemmen. Hij moet 101,9 kilometer afleggen om het record te verbeteren en zamelt met zijn actie geld in voor kankeronderzoek.





Wereldrecord 24 uur zwemmen

Oude record 101,9 kilometer

4.076 baantjes van 25 meter

Zwemband De Warande (Noord-Brabant)

Geld ophalen voor kankeronderzoek

Gestart om 19.05 uur Goedenavond en welkom in dit liveblog. Mijn naam is Robbert van der Linde en ik houd je hier op de hoogte van de wereldrecordpoging van Maarten van der Weijden. Live: Van der Weijden begint aan recordpoging 24 uur zwemmen Recordpoging Van der Weijden · De oplettende kijker zal zien dat Van der Weijden steeds baantjes van 25 meter trekt. Het zwembad is eigenlijk 50 meter lang, maar halverwege is er een muurtje gebouwd. Dat zorgt voor extra keerpunten, zodat Van der Weijden vaker kan afzetten met zijn benen. Door naast zijn armen dus ook zijn benen te gebruiken, spaart hij energie. Recordpoging Van der Weijden · Recordpoging Van der Weijden · 30 minuten: In het eerste half uur legt Van der Weijden 2.200 meter af. Daarmee ligt hij iets boven het gemiddelde dat hij vast moet blijven houden, maar hij gaat natuurlijk vermoeid raken. Een buffer opbouwen is dus geen slecht idee, maar hij moet zijn krachten goed blijven verdelen. Recordpoging Van der Weijden · Het moment dat Van der Weijden het water induikt en aan zijn recordpoging begint, terwijl hij luid wordt aangemoedigd door zijn kinderen. Recordpoging Van der Weijden · Maarten van der Weijden hydradeert zichzelf nog even goed voor hij het water in duikt. Recordpoging Van der Weijden · Start! Maarten van der Weijden is begonnen aan zijn recordpoging! De 38-jarige Brabander gaat proberen om in 24 uur meer dan 101,9 kilometer te zwemmen. Ondertussen haalt hij geld op voor onderzoek naar kanker. Recordpoging Van der Weijden · Dit is wat je moet weten over de recordpoging van Maarten van der Weijden (druk/klik op de afbeelding). Recordpoging Van der Weijden · Voor Maarten van der Weijden is het aftellen vandaag. Iets na 19.00 uur begint hij in zwembad De Warande in het Brabantse Oosterhout aan zijn aanval op het wereldrecord 24 uur zwemmen. Hij moet 4.076 baantjes van 25 meter zwemmen om aan de 101,9 kilometer van de Zweed Anders Forvass te komen.