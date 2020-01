De Nederlandse waterpolovrouwen hebben zich donderdag net niet geplaatst voor de finale van het EK. In de uiterst spannende halve eindstrijd in Boedapest bleek Rusland na penalty's te sterk.

Ook in de reguliere speeltijd - die eindigde met 7-7 - miste Nederland via Maud Megens en Sabrina van der Sloot al twee strafworpen. In de penaltyserie misten Dagmar Genee en opnieuw Van der Sloot voor Nederland, terwijl alle Russische strafworpen wel werden benut.

Door de nederlaag kan Oranje zich op het EK niet meer plaatsen voor de Olympische Spelen in Tokio van komende zomer. Er wacht in maart nog een herkansing op het OKT in het Italiaanse Triëst.

Nederland werd in 2008 verrassend olympisch kampioen, maar voor de Spelen van 2012 en 2016 wist de ploeg zich niet te plaatsen. Op het huidige EK was Nederland titelverdediger.

Doelpunten Nederland Twee: Maud Megens, Sabrina van der Sloot

Eén: Iris Wolves, Maartje Keuning, Brigitte Sleeking

Penalty's brengen beslissing in spannende halve finale

De halve finale tegen Rusland ging lange tijd gelijk op. Na twee kwarten stond het 4-4 in Boedapest, maar in het begin van het derde kwart sloeg de ploeg van bondscoach Arno Havenga een gat: 6-4.

In de slotseconden van het derde kwart wist Rusland terug te komen tot 6-5, waardoor de spanning in de laatste acht minuten enorm was. Uitblinker Olga Gorbunova zorgde met haar vierde treffer van de avond voor de gelijkmaker (6-6).

Met nog twee minuten te spelen zette de pas 21-jarige Brigitte Sleeking Nederland op voorsprong, maar een halve minuut later bracht Maria Borisova de Russinnen weer langszij: 7-7.

Zes seconden voor tijd kon Megens Oranje naar de finale schieten, maar haar afstandsschot miste precisie. Daardoor moesten penalty's de beslissing brengen.

Genee schoot de tweede penalty van Nederland op de paal en Van der Sloot zag de vijfde inzet gekeerd worden door de Russische keeper.

De finale van het EK wordt zaterdag om 19.00 uur gespeeld. Spanje neemt het daarin op tegen Rusland. Gastland Hongarije strijdt daarvoor met Nederland om het brons.

Penaltyserie Maud Megens scoort 1-0

Alena Serzhantova scoort 1-1

Dagmar Genee mist

Olga Gorbunova scoort 1-2

Brigitte Sleeking scoort 2-2

Elvina Karimova scoort 2-3

Maartje Keuning scoort 3-3

Anastasia Simanovic scoort 3-4

Sabrina van der Sloot mist

Euforie bij Rusland na het bereiken van de EK-finale. (Foto: Pro Shots)