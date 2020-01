De Nederlandse tafeltennissters hebben zich donderdag bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) voor teams in het Portugese Gondomar nog niet geplaatst voor de Spelen van komende zomer in Tokio.

Bondscoach én speler Li Jiao, Britt Eerland, Li Jie en Kim Vermaas waren in de tweede ronde van het OKT net niet opgewassen tegen het hoger ingeschaalde Singapore: 2-3.

Voor de Nederlandse ploeg, die woensdag in de eerste ronde te sterk was voor Servië (3-1), is de makkelijkste route naar de Olympische Spelen nu afgesloten.

De tafeltennissters krijgen komend weekend nog wel een kans om Tokio te halen. De acht verliezers van de tweede ronde van het OKT spelen op zaterdag en zondag om nog één olympisch ticket.

Li Jie raakt geblesseerd in derde partij

Li Jiao en Li Jie begonnen met een 3-2-zege in het dubbelspel op Lin Ye en Mengyu Yu, waarna Eerland in het eerste enkelspel met 0-3-verloor van Feng Tianwei, de nummer acht van de wereld.

In de derde partij liep Li Jie in de eerste game een spierblessure aan haar linkerkuit op, waardoor de zege naar Yu ging en Singapore op een 2-1-voorsprong kwam. Eerland (ITTF-45) trok de stand weer gelijk door een 3-1-overwinning op Lin (ITTF-58), waardoor de partij tussen Li Jiao en Feng voor de beslissing moest zorgen.

De 47-jarige Nederlandse won nog wel de tweede game tegen de wereldtopper uit Singapore, maar kon niet voor een stunt zorgen: 1-3.