Joost Luiten is donderdag bij de Omega Dubai Desert Classic begonnen met een ronde van 72 slagen (level par). De 34-jarige golfer verspeelde een goede start met drie bogeys op zijn laatste zes holes.

Luiten startte op de back nine van de Emirates Golf Club en begon uitstekend met birdies op de elfde, twaalfde en achttiende hole.

De Nederlander zei in aanloop naar het toernooi op de Europese Tour al dat hij een haat-liefdeverhouding heeft met de Majlis Course in Dubai en dat bleek op de front nine.

Luiten, die vier jaar geleden als achtste eindigde bij de Dubai Desert Classic, noteerde bogeys op de vierde, zevende en negende hole en had daardoor aan het einde van zijn eerste ronde een score van level par.

Voorlopig staat de nummer 87 van de wereld daarmee nog dik in de top vijftig, maar er zijn nog veel golfers die hun eerste ronde moeten voltooien.

Luiten was in in ieder geval niet de enige deelnemer met problemen op de lastige baan in de Verenigde Arabische Emiraten. De Engelsman Lee Westwood, die vorige week het Abu Dhabi HSBC Championship won, liep een ronde van 78 slagen (+6).

Het toernooi in Dubai zorgt altijd voor mooie plaatjes. (Foto: Getty Images)