Zion Williamson heeft in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) veel indruk gemaakt bij zijn langverwachte debuut in de NBA. De negentienjarige basketballer maakte 22 punten voor New Orleans Pelicans.

Williamson werd vorig jaar door de Pelicans als eerste gekozen in de draft, nadat hij in één seizoen bij de universiteit van Duke bevestigd had dat hij een uniek talent is.

Basketballiefhebbers in de Verenigde Staten keken daarom reikhalzend uit naar de eerste NBA-wedstrijd van Williamson, maar de 1,98 meter lange en 129 kilo zware Amerikaan liep in oktober, vlak voor het begin van het reguliere seizoen, een knieblessure op.

De forward moest een operatie ondergaan en lag er drie maanden uit, maar woensdag mocht hij in het thuisduel met San Antonio Spurs zijn eerste minuten maken in de beste basketbalcompetitie ter wereld.

Williamson stelde niet teleur met 22 punten, 4 driepunters, 7 rebounds en 3 assists, maar de Pelicans verloren wel met 117-121. In het vierde kwart maakte hij in een periode van 3 minuten en 8 seconden liefst zeventien punten op rij voor New Orleans.

"Het ging zoals ik gedroomd had, behalve dat we niet gewonnen hebben", reageerde Williamson, die een clubrecord neerzette voor de meeste punten bij een NBA-debuut. "De fans zorgden voor een geweldige sfeer. Ik ben ze heel dankbaar."

Zion Williamson miste maar drie van zijn elf schoten tegen San Antonio Spurs. (Foto: Pro Shots)

Veel vergelijkingen met LeBron James

Williamson is sterk, snel en zeer explosief, en wordt in de VS al vaak vergeleken met Los Angeles Lakers-superster LeBron James.

De inmiddels 35-jarige James maakte ruim zestien jaar geleden namens Cleveland Cavaliers 25 punten bij zijn NBA-debuut. Williamson kwam woensdag tot drie punten minder, maar hij kreeg op gezag van de medische staf van de Pelicans maar 18 minuten speeltijd.

De 'rookie' werd met nog ruim vijf minuten op de klok in de laatste kwart uit het veld gehaald door Pelicans-coach Alvin Gentry. De Spurs profiteerden en pakten de zege. "De medische staf vertelde me dat Zion klaar was voor vandaag. Dus ik ging hem niet meer inbrengen", zei Gentry.

"Het was heel lastig dat ik eruit werd gehaald", aldus Williamson. "Ik ben negentien. Op dat moment dacht ik niet aan de toekomst, ik wilde de wedstrijd winnen."

De Pelicans staan slechts twaalfde in de Western Conference en denken wél aan de toekomst. Ze hopen met Williamson als ster in de komende jaren titelkandidaat te worden. "Iedereen heeft vandaag kunnen zien dat Zion heel, heel veel potentie heeft", aldus Gentry.

