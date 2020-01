Jamal Ben Saddik rekent erop dat hij komend najaar een nieuwe kans krijgt op een wereldtitelgevecht met Rico Verhoeven. De Belgische Marokkaan tekende vorige week na moeizame onderhandelingen een nieuw contract met kickboksbond Glory.

"Die wereldtitel is mijn jongensdroom. Daar heb ik natuurlijk dingen over in het contract laten zetten", zegt Ben Saddik woensdag tegen NUsport. "Ik hoop dat ik mijn droom in 2020 ga waarmaken."

De zwaargewicht verloor in december 2017 een eerder titelgevecht van Verhoeven. "Het staat nu vast dat ik de eerste in de rij ben die het tegen Rico mag opnemen", vertelt Ben Saddik. "Dat heeft Marshall Zelaznik, de baas van Glory, gezegd. Het zou ook wel heel vreemd zijn als hij een andere naam genoemd had."

Ben Saddik voert onder wereldkampioen Verhoeven de ranglijst bij de zwaargewichten aan en maakte in 2018 veel indruk in spraakmakende gevechten. In de Johan Cruijff ArenA sloeg hij D'Angelo Marshall binnen de minuut drie keer tegen de vlakte waardoor de partij razendsnel voorbij was.

In Ahoy won de rechtshandige Ben Saddik een zwaargewichttoernooi, terwijl hij de laatste anderhalve partij met een gebroken rechterhand kickbokste.

43 Kickbokser Ben Saddik wint in Rotterdam ondanks gebroken hand

Ben Saddik wacht eerst ander gevecht voor titelduel

Dat toernooi was ook zijn laatste gevecht. Het herstel van zijn handbreuk vergde maanden en daarna volgden contractonderhandelingen met Glory die "heel moeizaam" verliepen. "Het duurde veel langer dan nodig, maar ik ben heel blij dat het nu getekend is", zegt Ben Saddik.

Het contract loopt over meerdere jaren en bestaat uit meerdere partijen, maar verder mag hij er niets over zeggen. "Anders krijg ik weer een boete van Glory en daar heb ik er al genoeg van gehad."

Wel staat vast dat Ben Saddik, voor hij het tegen Verhoeven mag opnemen, eerst nog een ander gevecht krijgt. Datum en tegenstander zijn nog onbekend, maar daar komt waarschijnlijk binnen enkele weken verandering in.

"Omdat ik er ruim een jaar uit ben geweest, is het goed om eerst nog een andere partij te doen voordat ik voor de wereldtitel ga. Ik verwacht dat het binnen een paar weken gaat plaatsvinden. Als ik win, dan ga ik ervan uit dat ik in het najaar tegen Rico mag vechten om de titel."

171 Jamal Ben Saddik biedt fans excuses aan voor spuugincident

Spijt van spuugincident

Het vorige titelgevecht tussen Verhoeven en Ben Saddik verliep tumultueus. Bij de staredown spuugde de Marokkaan zijn opponent in het gezicht. Ruim twee jaar later kijkt hij daar met spijt op terug.

"Er waren lelijke woorden over en weer en jammer genoeg verloor ik mijn zelfbeheersing. Daar heb ik van geleerd, het zal in de toekomst niet meer gebeuren. Ik ben volwassener geworden en ben een voorbeeld voor veel jongeren. Dat moet je uitdragen, ook als je uitgedaagd wordt."

Ben Saddik, die in Breda en Antwerpen traint, bereidt zich nu voor om over een paar weken weer in de ring te staan. "Het was heel moeilijk om een jaar niet te vechten, ik trainde twee keer per dag, maar had geen doel om naartoe te werken. Nu ik dat wel weer heb, ben ik als persoon een stuk gelukkiger."

"Ik kan niet wachten om straks weer in de ring te staan. 2020 moet mijn jaar worden, het jaar waarin ik mijn droom waarmaak."

