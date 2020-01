Twan van Gendt moet vrezen dat hij niet mee kan doen aan de Olympische Spelen in Tokio. De wereldkampioen BMX heeft vlak voor de start van het seizoen een zware handblessure opgelopen.

"Een enorme tegenslag. Ik ben momenteel in bloedvorm, was klaar voor de eerste wereldbekerwedstrijden. Dat dit dan tijdens de laatste krachttraining in de voorbereiding gebeurt, is waardeloos", aldus de 27-jarige Van Gendt.

"Het wordt een race tegen de klok om weer op tijd fit te worden en me te plaatsen voor de Olympische Spelen. Maar als ik ergens door gemotiveerd word, dan is het 'het onmogelijke mogelijk maken'. Alle focus ligt nu op het proces om te herstellen en weer wedstrijdfit te worden."

Vorig jaar kroonde Van Gendt zich in het Belgische Zolder verrassend tot wereldkampioen BMX. Hij deed al mee aan de Spelen van 2012 en 2016, waar hij naast een olympische medaille greep.

Van Gendt, die inmiddels is geopereerd in Australië, moet dit seizoen in principe tot de beste drie Nederlandse BMX'ers horen voor olympische deelname. Op die ranglijst staat hij momenteel tweede.