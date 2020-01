De Nederlandse waterpolosters hebben dinsdag zonder problemen de halve finales van het EK bereikt. De titelverdediger walste in Boedapest over Slowakije heen: 22-2 (6-0, 3-0, 7-1 en 6-1).

Het grote verschil tussen de twee ploegen was verwacht. Nederland is al jaren een topland in het vrouwenwaterpolo en boekte in de poulefase van dit EK vijf overtuigende zeges. De jonge Slowaakse ploeg werd na twee zeges en drie nederlagen vierde in de andere groep.

Slowakije kwam amper in de buurt van het Nederlandse doel en maakte pas in de laatste minuut van de derde periode zijn eerste treffer. Oranje-bondscoach Arno Havenga zette eerste keeper Debby Willemsz pas in het laatste kwart in.

Maud Megens (vijf goals) was niet voor het eerst dit toernooi de topscorer van Oranje. Alle Nederlandse veldspeelsters die in actie kwamen, maakten minimaal één treffer.

"Slowakije was vandaag geen partij in de kwartfinale, maar deze makkelijke wedstrijd hadden we verdiend door onze resultaten in de poule", zei aanvoerder Dagmar Genee.

Nederland blijft ongeslagen bij het EK. (Foto: Pro Shots)

Rusland volgende tegenstander van Oranje

Nederland neemt het donderdag in de halve finales op tegen Rusland. De drievoudig Europees kampioen rekende in de kwartfinales af met Italië: 13-7.

Mogelijk kan Oranje met een zege in zijn halve eindstrijd al een olympisch ticket veiligstellen. Als Spanje de EK-finale haalt, is een plek in de eindstrijd voor Nederland genoeg om naar de Spelen van Tokio te mogen.