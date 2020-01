Maarten van der Weijden gaat een nieuwe poging doen om het wereldrecord 24 uur zwemmen te verbeteren. De olympisch kampioen van 2008 op de 10 kilometer (open water) duikt donderdag iets na 19.00 uur het water in. Dit is wat je moet weten over de recordpoging van Van der Weijden.

Wat houdt de recordpoging in?

Van der Weijden moet logischerwijs 24 uur in het water blijven en in die periode zoveel mogelijk kilometers zwemmen. Het record staat al ruim dertig jaar op naam van de Zweed Anders Forvass, die in 1989 tot een afstand van 101,9 kilometer kwam.

Heeft hij dit al vaker geprobeerd?

De 38-jarige Van der Weijden probeerde het record van Forvass twee keer eerder te verbeteren. In mei 2017 was hij er met 99,5 kilometer al dichtbij. In maart 2018 zwom hij in 24 uur wél een recordafstand van 102,8 kilometer, maar die prestatie werd ongeldig verklaard. De poging was namelijk niet in zijn geheel op camera met geluid vastgelegd.

Waar gaat Van der Weijden zwemmen?

Van der Weijden zal zijn poging ondernemen in het zwembad De Warande in het Brabantse Oosterhout. In 24 uur tijd moet de Nederlander 4.076 baantjes van 25 meter zwemmen om aan de 101,9 kilometer van Forvass te komen. Het streven is 4.080 baantjes. In De Warande ligt een 50 meterbad, maar er is na 25 meter een soort muurtje gebouwd, waardoor Van der Weijden elke keer de halve afstand zwemt.

Waar wordt tijdens de recordpoging op gelet?

Om het record straks in het Guinness Book of World Records te krijgen, moet Van der Weijden aan bepaalde regels voldoen. Zo moet de hele poging gefilmd worden met geluid, moeten er de volle 24 uur onafhankelijke getuigen bij zijn en moet er een logboek worden bijgehouden met alle 100 metertijden. Dat bewijsmateriaal wordt uiteindelijk ingediend bij Guinness en die moet de poging vervolgens beoordelen.

Maarten van der Weijden doet de recordpoging om geld op te halen voor de strijd tegen kanker. (Foto: Pro Shots)

Mag hij naar de wc en eten en drinken?

Van der Weijden mag gewoon drinken en zal tijdens de recordpoging gepureerd eten en bepaalde gelletjes toegediend krijgen om zijn energieniveau op peil te houden. Hij zal de voeding tijdens het zwemmen in moeten nemen, want het kost te veel tijd om stil in het water te liggen.

Een bezoek aan het toilet is logischerwijs niet mogelijk. Van der Weijden zal daarom tijdens het zwemmen in het water plassen, vertelde hij onlangs in een interview met Omroep Brabant. "De grote boodschap zal ik ophouden."

Is publiek welkom?

Het is mogelijk om de recordpoging ter plekke te aanschouwen. Op donderdag zijn er van 19.00 tot 00.00 uur toeschouwers welkom en op vrijdag van 14.00 tot 19.00 uur. Er is ook een brasserie in het gebouw, waar een groot scherm met livestream hangt. Het boek Maarten geeft alles dient als entreebewijs en is onder meer bij de ingang te kopen.

Wat wil Van der Weijden bereiken?

Naast de eer wil Van der Weijden met zijn recordpoging, net als bij de door hem voltooide Elfstedenzwemtocht afgelopen zomer, zoveel mogelijk geld ophalen voor onderzoek naar kanker. Mensen kunnen doneren aan zijn foundation en dat geld komt dan ten goede aan kankeronderzoek en projecten die daar betrekking op hebben. Ook de kosten van het entreebewijs gaan daarheen.

Is de recordpoging live te volgen?

Tijdens de recordpoging wordt gebruikgemaakt van een livestream. De link is te vinden op de sociale kanalen van de Maarten van der Weijden Foundation. De start en finish zijn te zien via een video op NU.nl.

Maarten van der Weijden haalde met zijn Elfstedenzwemtocht ruim 6 miljoen euro op. (Foto: Pro Shots)