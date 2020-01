Raymond van Barneveld is de teleurstelling na zijn desastreuze laatste WK darts te boven. De vijfvoudig wereldkampioen werd vorige maand direct uitgeschakeld in Londen en die klap kwam hard bij hem aan.

Van Barneveld ging op zijn laatste officiële toernooi als profdarter verrassend ten onder tegen de Amerikaan Darin Young. De 52-jarige Hagenaar oogde erg aangeslagen en zei het verlies zichzelf nooit te vergeven.

"Op dat moment voelde het alsof mijn hart uit mijn lichaam sprong. Ik kon het niet geloven. Ik was al een jaar aan het worstelen, maar dacht dat ik het op het WK wel zou redden", zegt Van Barneveld nu, ruim een maand later, tegen Live Darts TV.

"Ik dacht: is dit het? Het was heel moeilijk. Het interview dat ik aan Sky Sports gaf was niet geweldig, dat weet ik, maar zo voelde ik me op dat moment."

De onthutste Van Barneveld gaf in het interview met Sky antwoorden van hooguit een paar woorden. "Ik voelde me depressief. Ik was als een aangeslagen bokser, maar voel me nu weer goed. Na drie of vier weken zei ik tegen mezelf: 'Ray, je moet verder. Zo moeten mensen je niet herinneren. Je bent vijfvoudig wereldkampioen'."

'Soms denk ik: was ik toch maar gestopt in Ahoy'

Vorig jaar maart zei Van Barneveld na de Premier League of Darts in het Rotterdamse Ahoy al te stoppen met darts, maar daar kwam hij vrij snel weer op terug. Hij besloot door te gaan tot en met het WK, waar hij dus van Young verloor.

"Soms denk ik: was ik toch maar gestopt in Rotterdam", aldus Van Barneveld, die moet wennen aan zijn nieuwe leven, maar wel het gevoel heeft dat stoppen uiteindelijk het juiste besluit was.

"Na 35 jaar hoor ik niet meer bij een organisatie en moet ik mijn eigen plan trekken. Darts was mijn grote liefde, maar uiteindelijk is stoppen de juiste keuze. Ik won geen toernooien meer en ben niet iemand die daarmee kan omgaan."

Van Barneveld speelt later deze maand bij de Kings of Darts in Den Bosch (24 januari), Enschede (26 januari) en Groningen (28 januari) en neemt op 8 februari afscheid in de AFAS Live.