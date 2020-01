De 54e editie van de Super Bowl gaat begin februari tussen San Francisco 49ers en Kansas City Chiefs. Het is voor beide American football-ploegen decennia geleden dat ze voor het laatst de titel in de NFL wonnen.

De Super Bowl gaat traditiegetrouw tussen de winnaar van de American Football Conference (AFC) en de National Football Conference (NFC) en wordt dit jaar op zondag 2 februari in Miami gespeeld.

Kansas City Chiefs won de AFC door zondag Tennessee Titans met 35-24 te verslaan. Het is voor het eerst in vijftig jaar dat de Chiefs mee mogen doen aan de Super Bowl, die ze in 1970 wonnen en in 1967 verloren.

Coach Andy Reid van de Chiefs staat zesde op de lijst van meeste zeges in de NFL ooit (regulier seizoen en play-offs), maar won de Super Bowl nog nooit. Hij verloor in 2005 met Philadelphia Eagles in de Super Bowl van New England Patriots.

Quarterback Patrick Mahomes was wederom de uitblinker bij Kansas City Chiefs. (Foto: Pro Shots)

49ers wonnen Super Bowl vijf keer

San Francisco 49ers was in de finale van de NFC te sterk voor Green Bay Packers (37-20) en gaat op voor een zesde Super Bowl-zege. De formatie uit Californië won de NFL-finale in 1981, 1984, 1988, 1989 en 1994.

De laatste keer dat de 49ers mee mochten doen aan de Super Bowl was in 2013, toen ze van Baltimore Ravens verloren in New Orleans.

New England Patriots won de Super Bowl vorig jaar voor de zesde keer door Los Angeles Rams te verslaan. De Patriots werden dit seizoen in de eerste ronde van de play-offs uitgeschakeld door de Titans.