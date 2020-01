Darter Lisa Ashton is er dolblij mee dat ze zondag een Tourkaart bij dartsbond PDC veroverde. Ze is de eerste vrouw die er via de kwalificaties, de zogeheten Q-School, in slaagde om een startbewijs te bemachtigen.

"Ik ben zo, zo blij. Ik heb er de hele dag mijn best voor gedaan en zei: 'Vertel het me aan het einde maar, want ik kan de stress niet aan'", zei Ashton na de slotdag in Wigan.

"Het was een geweldig moment toen ik zag dat ik het gehaald had. Ik wil op zoveel mogelijk toernooien spelen en zal top zijn tegen wie ik ook speel. Ze zullen klaar moeten zijn voor me."

Ashton werd zondag snel uitgeschakeld, maar behoorde op basis van haar prestaties in de eerste drie dagen tot de beste twaalf spelers van de Q-School in Wigan.

Darters met een Tourkaart meedoen aan de Players Championships, de qualifiers voor de Euro Tours, Grand Slam of Darts, World Series of Darts Finals en het allerlaatste WK-kwalificatietoernooi.

'Ik weet dat ik nog meer in mijn mars heb'

Als het aan de 49-jarige Ashton ligt, blijft het niet bij het veroveren van haar Tourkaart. De viervoudig wereldkampioen bij het vrouwen-WK van de bond BDO wil zich dit jaar volop laten zien.

"Om het te redden in een deelnemersveld van meer dan vijfhonderd darters; niets kan me blijer maken. Ik weet dat ik nog meer in mijn mars heb en ga mijn dromen najagen", aldus de trotse Engelse.

Het is de tweede keer in korte tijd dat een vrouwelijke darter naam maakt in het mannencircuit. In december schreef Fallon Sherrock historie door als eerste vrouw een partij op het WK te winnen. Ze kwam tot de derde ronde.

Terwijl bij de Q-School in Wigan door Britse darters om de Tourkaarten werd gestreden, stonden in het Duitse Hildesheim spelers uit de rest van de wereld tegenover elkaar. Met Dirk van Duijvenbode, Wesley Harms, Derk Telnekes en Martijn Kleermaker waren daar vier Nederlanders die een ticket bemachtigden.