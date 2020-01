De Nederlandse waterpolosters hebben zich zondag bij het EK in Boedapest verzekerd van groepswinst. De titelverdediger won vooral door een uitstekende eerste helft van directe concurrent Spanje: 10-6.

De ploeg van bondscoach Arno Havenga rekende in de groepsfase eerder al overtuigend af met Israël (22-3), Duitsland (23-3), Italië (10-4) en Frankrijk (18-1).

Oranje begon zondag mede door zeer knap keeperswerk van Debby Willemsz uitstekend aan haar laatste pouleduel. Bij rust leidde het team met 6-1. Spanje kwam met vier minuten op de klok nog wel terug tot 8-6, maar verder liet Nederland het niet komen.

Maud Megens was met drie goals de topscorer bij Oranje. De overige treffers werden gemaakt door Sabrina van der Sloot (2), Nomi Stomphorst, Vivian Sevenich, Maartje Keuning, Simone van de Kraats en Brigitte Sleeking (allen 1).

Spanje is als verliezend WK-finalist van 2017 en 2019 een topland in het vrouwenwaterpolo. De ploeg van bondscoach Miki Oca heeft al een olympisch ticket. Nederland kan zich plaatsen voor de Spelen van Tokio door het EK te winnen of door de finale te halen tegen Spanje.

Oranje neemt het dinsdag in de kwartfinales vanaf 19.00 uur op tegen Slowakije. Dat team verzekerde zich zondag van de vierde plek in groep A door tegen directe concurrent Kroatië zijn tweede zege van dit EK te boeken. De halve finales zijn op donderdag en de finale is zaterdag.