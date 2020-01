De Nederlandse hockeyers hebben zondag ook hun tweede duel met India in de FIH Pro League niet gewonnen. Oranje verloor in de shoot-out, nadat de ploeg na de reguliere speeltijd 3-3 was geworden.

Oranje begon de tweede editie van de Pro League zaterdag met een 5-2-nederlaag in en tegen India. De ploeg van Max Caldas leek een dag later in de tweede wedstrijd in het Kalinga Stadium in Bhubaneswar op weg naar een zege, maar verspeelde een 1-3-voorsprong.

Het spektakel kwam zondag vooral in het tweede en vierde kwart. Nederland scoorde via Mink van der Weerden (strafcorner), Jeroen Hertzberger en Bjorn Kellerman drie keer tussen de 23e en de 27e minuut. Door een tegentreffer van Lalit Upadhyay stond het 1-3 bij rust.

In het derde kwart speelde Oranje door een gele kaart voor Manpreet Singh tien minuten met een man meer, maar de ploeg verzuimde om de voorsprong te vergroten.

Nederland kreeg daar in de laatste vijftien minuten de rekening voor gepresenteerd. Mandeep Singh maakte uit de rebound van een strafcorner de aansluitingstreffer en vijf minuten voor tijd tekende Rupinder Singh met een harde push uit een strafcorner voor de gelijkmaker (3-3).

De teams moesten daardoor nog een shoot-out spelen om te bepalen wie een bonuspunt zou krijgen. Hertzberger, Glenn Schuurman en Thierry Brinkman misten namens Oranje, terwijl India maar twee missers noteerde.