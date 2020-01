Sterspeler José Altuve weet zeker dat Houston Astros ook volgend seizoen succesvol zal zijn. Een spionageschandaal bij de honkbalclub uit Texas zette de Amerikaanse Major League Baseball (MLB) deze week op zijn kop.

"Geloof me, aan het eind van het jaar zal alles oké zijn", zei de 29-jarige Altuve zaterdag. "We zullen weer in de World Series staan (de finale van de play-offs in de MLB, red.). Men gelooft dat niet, maar het gaat ons lukken. Net als vorig jaar."

De Astros werden maandag zwaar bestraft door de MLB, omdat ze tijdens hun kampioensjaar 2017 technologische hulpmiddelen gebruikten om de tekens van catcher naar pitcher bij de tegenstander te ontcijferen. Dat is verboden.

Uit een onderzoek van de MLB bleek dat de club uit Houston beelden van een camera in het buitenveld gebruikte om de tekens af te kijken. Door met een knuppel te slaan op een prullenbak werd vervolgens aan de slagmensen doorgegeven of ze een harde pitch (geen klap tegen de prullenbak) of een zachtere pitch (wel een klap tegen de prullenbak) konden verwachten.

Manager AJ Hinch en directeur Jeff Luhnow werden voor hun rol in het spionageschandaal voor een jaar geschorst door de MLB en vervolgens direct ontslagen door de Astros. De club kreeg bovendien een boete van zo'n 4,5 miljoen euro en mag dit jaar en in 2021 niet meedoen aan de eerste twee rondes van de draft, waarin clubs talenten kunnen kiezen.

In de dagen na het uitkomen van het MLB-rapport werden ook Boston Red Sox-manager Alex Cora (die in 2017 de belangrijkste assistent was van Hinch bij de Astros) en New York Mets-manager Carlos Beltrán (die in 2017 speler was van de Astros) ontslagen.

José Altuve (rechts) in 2017 naast zijn toenmalige teamgenoot Carlos Beltrán, die inmiddels ontslagen is als manager van de New York Mets. (Foto: Pro Shots)

'We moeten ervoor zorgen dat dit geen afleiding wordt'

Spelers van de Houston Astros spraken zaterdag bij het jaarlijkse winterfestival van de club voor het eerst met journalisten over de uitkomsten en gevolgen van het MLB-onderzoek.

Ze wilden bijna niks inhoudelijks zeggen over het schandaal. "Het is een lastige situatie", zei Altuve, die in 2017 werd verkozen tot waardevolste speler van de America League. "We moeten een team blijven, dit met elkaar bespreken en ervoor zorgen dat het komend seizoen geen afleiding wordt."

Alex Bregman, ook al jaren een steunpilaar van de Astros, wilde nog minder kwijt. "De MLB heeft zijn rapport uitgebracht en zijn beslissingen genomen, net als de Astros", zei de derde honkman. "Ik heb er verder niks over te zeggen.

Altuve ontkende nog wel stellig dat hij onder zijn shirt een soort elektrische zoemer droeg, die hem kon vertellen wat voor pitch eraan kwam. Die geruchten kwamen de afgelopen dagen via sociale media naar buiten. "We weten allemaal dat mensen dat bedacht hebben", aldus de Venezolaan. "De MLB heeft dat onderzocht en niks gevonden."

Het nieuwe MLB-seizoen begint op 26 maart. Vorig seizoen verloren de Astros in de World Series in zeven duels van Washington Nationals (4-3).

Voor de gebruikers van de app: klik op de video voor een uitleg over hoe de Astros op verboden wijze de tekens van de tegenstander afkeken.