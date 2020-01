Na zijn overtuigende zege op Donald Cerrone staan er lucratieve duels te wachten voor MMA-vechter Conor McGregor. Nieuwe gevechten tegen Khabib Nurmagomedov en Floyd Mayweather lijken aanstaande.

Kort nadat McGregor binnen veertig seconden had afgerekend met Cerrone in zijn eerste gevecht in vijftien maanden, plaatste Mayweather een afbeelding van een poster op Instagram. Daarop staan de beeltenissen van hemzelf en McGregor met de tekst 'Mayweather-McGregor 2, 2020'.

De 42-jarige bokser hint daarmee sterk op een terugkeer die vrijwel iedereen in de vechtsportwereld altijd al verwachtte. De Amerikaan kwam niet meer in actie sinds augustus 2017, toen hij McGregor in 'het gevecht van de eeuw' versloeg.

Dat ene gevecht leverde Mayweather zo'n 250 miljoen euro aan prijzengeld op. Het was het vijftigste duel in de carrière van de Amerikaan en hij won ze allemaal.

De afbeelding die Floyd Mayweather op Instagram plaatste. (Beeld: Instagram)

McGregor: 'Ik weet zeker dat ik Mayweather versla in rematch'

McGregor zelf zei na zijn zege op Cerrone dat hij dit jaar nog drie UFC-gevechten wil en dat er een boksduel met Manny Pacquiao in de pijplijn zit. Bovendien maakte hij er eerder deze week geen geheim van dat een mogelijk nieuw duel met Mayweather zeer interessant is voor hem.

"Het is erg waarschijnlijk dat er een rematch komt met Floyd", zei de Ier tegen ESPN. "Hij blijft maar flirten met een rentree. Hij kan vechten tegen wie hij wil. Maar een gevecht met ieder ander zal anders zijn dan wanneer hij het weer tegen mij opneemt."

"Ik weet zeker dat ik hem versla bij een rematch", zei de 31-jarige McGregor. "Het zal geen MMA-gevecht worden, zoals Mayweather heeft gezegd. Ik zal eerst boksen en daarna doen we een paar rondes MMA."

65 McGregor reageert op verbluffende rentree UFC

UFC-baas White wil McGregor weer tegen Nurmagomedov

UFC-baas Dana White was zaterdag erg onder de indruk van de rentree van McGregor. "Hij was ongelooflijk goed. Conor oogde snel, sloeg hard en had een goed strijdplan. Hij sloeg binnen no-time een hele sterke vechter knock-out."

White hoopt dan ook dat McGregor in zijn organisatie actief blijft. De Amerikaan zinspeelde zaterdag in Las Vegas al op een nieuw gevecht met Nurmagomedov.

In oktober 2018 versloeg de Rus McGregor, waarna het in en buiten de ring compleet uit de hand liep. Nurmagomedov en McGregor kregen hoge boetes en werden respectievelijk voor negen en zes maanden geschorst.

"Khabib tegen Conor is het gevecht dat we willen regelen", zei White op de persconferentie na het gevecht van McGregor. "Natuurlijk wil ik graag dat McGregor dit jaar drie keer in de UFC gaat vechten."

Een andere mogelijke opponent voor McGregor is Jorge Masvidal. De Amerikaan maakte vorig jaar veel indruk, onder meer met een knock-out binnen vijf seconden. "Conor tegen Jorge zou een prachtig gevecht zijn", aldus White. "Maar we moeten doen wat het beste voor de sport is. Khabib tegen Conor zal nog veel groter worden."

Nurmagomedov maakte in september vorig jaar zijn rentree na zijn schorsing en won zijn 29e gevecht, waardoor hij nog altijd ongeslagen is. De Rus heeft in april al een titelgevecht gepland met Tony Ferguson.

UFC-baas Dana White. (Foto: Pro Shots)