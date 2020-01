Conor McGregor heeft zaterdagavond (lokale tijd) een indrukwekkende rentree gemaakt als kooivechter. Bij een UFC-evenement in Las Vegas versloeg hij Donald Cerrone na veertig seconden.

De Ier McGregor bezorgde zijn Amerikaanse opponent al binnen enkele seconden een bloedneus door met zijn schouder in diens gezicht te beuken. Kort daarna werkte McGregor Cerrone naar de grond en na een reeks rake klappen stopte scheidsrechter Herb Dean het gevecht.

Het was voor McGregor zijn eerste MMA-gevecht in vijftien maanden. De veelbesproken kooivechter werd voor zes maanden geschorst vanwege zijn aandeel in een vechtpartij na zijn verloren titelgevecht met Khabib Nurmagomedov.

Daarna nam McGregor afscheid van de sport, al werd dat door veel critici gezien als een marketingstunt om meer aandacht te genereren voor zijn volgende gevecht. Zij kregen gelijk toen McGregor enkele maanden later zijn rentree aankondigde.

McGregor werkt Cerrone naar de grond. (Foto: Pro Shots)

McGregor eerste vechter met KO's in drie gewichtsklassen

McGregor boekte zijn eerste UFC-zege sinds november 2016, toen hij Eddie Alvarez versloeg. Daarmee werd hij de eerste UFC-vechter die tegelijkertijd kampioen was in twee verschillende gewichtsklassen.

Zaterdag vocht McGregor in een nieuwe gewichtsklasse, het weltergewicht. "Ik heb geschiedenis geschreven en een record neergezet", zei de 31-jarige kooivechter in een eerste reactie na zijn rentree.

"Ik ben de eerste UFC-vechter met knock-outzege in drie verschillende klassen. Eerst vedergewicht, toen lichtgewicht en nu het weltergewicht. Daar ben ik erg trots op."

McGregor na zijn zege met familieleden. (Foto: Pro Shots)

Ier na rechtszaken blij met terugkeer in octagon

McGregor kwam de laatste jaren vaker in het nieuws vanwege rechtszaken dan vanwege sportieve prestaties. Hij werd in de Verenigde Staten veroordeeld nadat hij bij een promotie-evenement van de UFC vernielingen had aangebracht aan een bus waar andere UFC-vechters in zaten. In Ierland werd hij veroordeeld vanwege een vechtpartij in een kroeg.

McGregor was blij dat hij zaterdag een goede comeback in de octagon maakte. "Ik ben blij om weer terug te zijn. Ik ben in vorm en heb vandaag geen schrammetje opgelopen. Ik heb hard gewerkt om weer op dit niveau te komen."