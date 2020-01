Nyck de Vries is zaterdag bij de derde race van het Formule E-seizoen als vijfde geëindigd. De Nederlander kwam in de Chileense hoofdstad Santiago als derde over de meet, maar verloor twee plaatsen door een tijdstraf.

De 24-jarige De Vries, die voor Mercedes rijdt, had volgens de wedstrijdjury te veel energie verbruikt, waardoor hij een tijdstraf van vijf seconden kreeg. Dat kostte hem twee plaatsen.

Het was voor De Vries zijn derde race in de Formule E, het wereldkampioenschap voor elektrische auto's. De Fries eindigde bij de eerste twee races in het Saoedische Diriyah als zesde en zestiende. De Vries heeft nu achttien punten en staat daarmee tiende in het klassement.

Naast De Vries rijdt ook Robin Frijns in de Formule E. De 28-jarige Limburger startte in Chili in de achterhoede en kwam als zestiende over de streep. Frijns eindigde de eerste race in Diriyah als vijfde en viel in de tweede race uit, waardoor hij nu dertiende staat in het klassement met tien punten.

De winst in Santiago ging naar Maximilian Günther. De Duitser van BMW ging als tweede van start en passeerde in de race Mitch Evans, die uiteindelijk derde werd. Antonio Felix da Costa eindigde als tweede.

In het klassement blijft Stoffel Vandoorne, de teamgenoot van De Vries, de leider. De voormalig Formule 1-coureur uit België heeft een voorsprong van drie punten op Alexander Sims.