Joost Luiten is zaterdag na een matige derde ronde ver teruggevallen bij het Abu Dhabi HSBC Championship. De Nederlandse golfer zakte van de twaalfde naar de 48e plaats in het algemeen klassement.

Luiten kwam in de derde ronde uit op 73 slagen, één slag boven het baangemiddelde. Hij had die teleurstellende score te danken aan drie bogeys en twee birdies.

De Rotterdammer kende vrijdag met 68 slagen nog een perfecte tweede ronde, waarin hij twintig plaatsen was gestegen in de rangschikking en op vier slagen was gekomen van de Italiaanse leider Francesco Laporta.

Luiten heeft nu negen slagen achterstand op de nieuwe koploper Lee Westwood (-5 om -14). De Engelsman heeft een slag voorsprong op de naaste achtervolgers Laporta en de Oostenrijker Bernd Wiesberger.

Francesco Laporta gaat aan de leiding. (Getty Images)

Een van grootste evenementen op Europese Tour

Het toernooi in de Verenigde Arabische Emiraten duurt tot en met zondag en geldt als een van de grootste evenementen op de Europese Tour. Het totale prijzengeld is 7 miljoen dollar (zo'n 6,3 miljoen euro).

Luiten is terug nadat hij een aantal weken rust nam. Hij kwam in november voor het laatst in actie op het DP World Tour Championship in Dubai en eindigde daar op de gedeelde twintigste plaats.

Naast Luiten spelen dit jaar nog twee Nederlanders op de Europese Tour. Darius van Driel en Lars van Meijel verzekerden zich eind 2019 van een startbewijs, maar zij mogen vanwege de sterke bezetting niet meedoen in Abu Dhabi.