Hoofdcoach John Kavanagh voelt dat zijn pupil Conor McGregor helemaal klaar is voor zijn rentree in de Mixed Martial Arts (MMA). De 31-jarige Ier, die zaterdag in Las Vegas Donald Cerrone treft, gedijt volgens Kavanagh goed onder zijn nieuwe gewicht.

McGregor komt normaal gesproken uit in het lichtgewicht of het vedergewicht, maar zal tegen Cerrone in actie komen in het weltergewicht. Dat betekent dat hij een stuk meer lichaamsgewicht mag hebben dan normaal (maximaal 77 kilogram).

"In de laatste twee weken voor een gevecht moesten we normaal gesproken op calorieën letten, en dat was soms lastig. In plaats daarvan wordt er nu gedanst, gelachen en worden er high fives uitgedeeld", zegt Kavanagh in aanloop naar het gevecht bij de BBC.

"Natuurlijk vergt dit wel een iets andere voorbereiding. Elk gevecht is anders, en dat geldt nu al helemaal. Maar begrijp me niet verkeerd: de vernietiging zal gewoon plaatsvinden."

McGregor: 'Structuur in mijn leven ontbrak'

De laatste keer dat McGregor in de octagon stond, was in oktober 2018 tegen Khabib Nurmagomedov. Hij dolf het onderspit tegen de Rus in een gevecht dat volledig uit de hand liep. Nurmagomedov sprong over het hek en viel een sparringpartner van McGregor aan, terwijl de Ier een lid van het team van Nurmagomedov sloeg.

Dat was niet het enige incident waar McGregor bij betrokken was in het laatste jaar. 'The Notorius' werd in april 2019 aangeklaagd voor het slaan van een man in een Ierse pub - hij bekende later schuld - en gooide een maand eerder in Miami Beach een telefoon van een fan op de grond. Die zaak kwam uiteindelijk te vervallen.

"De structuur in mijn leven ontbrak", zegt McGregor over dat gedrag. "Ik was slechts sporadisch met mijn werk en mijn leven bezig, maar nu ben ik daar veel meer op gefocust. Mensen willen de oude Conor zien, maar ik zit nu lekkerder in mijn vel."

In maart 2019 maakte McGregor nog bekend per direct te stoppen als MMA-vechter, maar daar kwam hij in oktober al op terug. Hij hoopt het later dit jaar nog op te nemen tegen Nurmagomedov of de Amerikaan Tony Ferguson, die elkaar op 19 april treffen.